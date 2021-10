美GE·유니언퍼시픽도 전직원 백신 의무화

연방정부 계약사 백신 의무화 확산

[아시아경제 조유진 기자] 미국 제너럴일렉트릭(GE)과 화물철도 운영사 유니언퍼시픽도 미국 내 전 직원의 코로나19 백신 접종 의무화에 합류했다.

19일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 GE는 5만6000명 이상의 미국의 직원들에게 오는 12월8일까지 코로나19 백신 접종 증명서를 제출해 달라고 통보했다.

GE의 이번 백신 접종 의무화 결정은 지난달 조 바이든 대통령이 백신 접종을 의무화하도록 한 행정명령에 따른 것이다.

이 행정명령에 따라 연방정부 계약업체 직원들은 12월 8일까지 백신을 맞아야 한다. 직원들은 의료 또는 종교상의 이유로 면제를 신청할 수 있지만 이 경우 백신 음성 확인서를 수시로 제출해야 한다.

GE는 미군에 항공기 엔진과 장비 등을 공급하고 있다.

정부에 군용 장비를 운송하는 유니언퍼시픽도 연방정부 계약업체에 대한 행정명령 준수를 위해 전 직원에 백신 접종을 요청했다.

유니언퍼시픽의 인사 책임자인 베스 화이트는 지난주 직원들에게 보낸 메모에서 "심각한 코로나19 사태에 대한 우리의 최선의 방어책은 백신 접종"이라며 접종을 권고했다.

유니언퍼시픽은 백신을 맞은 비노조원에게는 추가 휴가를, 노조원에게는 현금 지급 등의 인센티브를 제공하기로 했다. 반면 이를 이행하지 않을 땐 비노조원은 해고하는 등 징계할 예정이다.

앞서 미 정부에 군용기를 납품하는 보잉과 방위업체 레이시언 테크놀로지, 아메리칸항공·알래스카항공·사우스웨스트항공·제트블루 등의 항공사와 IBM 등도 행정명령 준수를 위해 백신 접종을 의무화했다.

WSJ은 보잉과 IBM, 레이시언, GE, 유니언퍼시픽의 직원을 다 합치면 백신 접종 대상자는 30만명이 넘는다고 집계했다.

이처럼 일부 회사가 백신을 의무화하고 있지만 대부분의 기업은 몇 주 내 발표될 것으로 예상되는 노동부 산하 직업안전보건청(OSHA)의 구체적인 지침을 기다리는 중이라고 WSJ는 전했다.

