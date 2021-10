윤석열, '전두환 옹호' 논란에…진중권 "정치 잘못 배운 게 아닌가"

윤석열 "전두환, 군사 쿠데타와 5·18 빼면 정치 잘했다"



[아시아경제 허미담 기자] 국민의힘 대선 경선 후보인 윤석열 전 검찰총장이 전두환 전 대통령을 옹호하는 듯한 발언을 해 논란이 된 가운데 19일 진중권 전 동양대 교수는 "이 발언 가지고 영남에서 얻을 표도 없다"고 말했다.

진 전 교수는 이날 CBS라디오 '한판승부'에서 윤 전 총장을 향해 "조심성이 없었다. 이 발언은 태극기 부대 등 극히 일부에만 호소하는 거다"라며 이같이 말했다.

함께 출연한 우상호 더불어민주당 의원도 윤 전 총장의 발언에 대해 "즉석에서 얘기하다 보면 잘못된 예를 들었을 수 있다. 그러면 사과를 하면 된다. 그런데 다음 일정에서 (윤 전 총장은) '그러면 전 전 대통령이 다 잘못했나'는 식으로 반박했다. 이게 더 문제"라고 했다.

이에 진 전 교수는 "최근 윤 전 총장이 자꾸 그런 식의 대응을 하고 있다. 정치를 잘못 배우고 있는 게 아닌가 싶다. 또 그런 걸 정치라고 생각하고 있는 것 아닌가 하는 의구심이 든다"고 지적했다.

이어 "사과할 일이 있으면 빨리 사과하고 넘어가는 게 정치의 기초다. 민주당이 망한 것도 도덕적으로 사과해야 할 상황을 정치적으로 돌파해야 할 상황으로 만들어 망한 것 아니냐"고 비판했다. 그는 "윤 전 총장도 (민주당과) 같은 길을 가는 게 아닌가 싶어서 굉장히 불만이 많다"고 덧붙였다.

앞서 윤 전 총장은 이날 부산 해운대구 해운대갑 당원협의회를 방문한 자리에서 "전 전 대통령이 군사 쿠데타와 5·18만 빼면 잘못한 부분이 있지만, 그야말로 정치는 잘했다고 말하는 분들이 많다"며 "호남분들도 그런 이야기를 한다"고 말했다.

이어 "왜 (정치를 잘했다고) 그러느냐면 (전문가들에게) 맡겼기 때문이다. 이분은 군에 있으면서 조직 관리를 해봤기 때문에 맡긴 거다"며 "당시 '3저 현상(저금리·저유가·저달러)'이 있었다고 했지만 그렇게 맡겼기 때문에 잘 돌아간 거다"라고 했다.

해당 발언을 두고 논란이 커지자 윤 전 총장은 이날 오후 경남 창원시 국민의힘 경남도당에서 "잘한 것은 잘한 것이고, 5·18과 군사쿠데타는 잘못했다고 분명 얘기했다"며 "제가 무슨 말만 하면 앞에 떼고 뒤에 떼는데 전문을 보면 다 나온다"고 강조했다.

또 그는 "그분이 집권 7년 동안 잘못한 것도 많고 정치를 전반적으로 다 잘했다는 게 아니다"면서 "권한의 위임이라는 측면에서 배울 점이 있다는 게 그 후 대통령들이나 전문가들이 다 하는 얘기고, 호남분들 중에도 (그런 이야기를 하는 분들이) 있다"고 해명했다.

