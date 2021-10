진중권 "국힘이 대장동 공공개발 반대? 이재명 100% 거짓말"

진중권 "이 지사, 대장동 민간개발 공약세웠다"

이재명, 변호사비 대납 의혹 부정

[아시아경제 나예은 기자] 더불어민주당 대선후보 이재명 경기지사가 대장동 개발사업 의혹과 관련해 "국민의힘이 공공개발을 반대했다"라고 주장한 것에 대해 진중권 전 동양대 교수는 "거짓말"이라고 반박했다.

앞서 이 지사는 18일 국회 행정안전위원회 국정감사에 출석해 "대장동을 공공개발 했으면 (이익을) 전부 환수했을 텐데, 박근혜 정부 방침이 공공개발을 최소화하고 민영화한다는 것이었기 때문에 제도적으로 공공개발이 불가능했다"며 이같이 말했다.

이어 "자기가 자기에게서 돈을 빼앗는 경우가 있느냐"라면서 "국민의힘이 강요하는 것처럼 민간개발을 했다면 6150억원이 민간업자들 입에 들어갔을 것이고, 제가 그나마 민관공동개발을 통해 환수했기 때문에 민간개발업자 몫은 1770억에 불과했던 것"이라고 밝혔다.

그러면서 "제 뜻대로 완전공영을 했다면 전부 시민의 몫이 됐을 건데, 민관공동작업으로 했기 때문에 1500억원이라도 환수했다. 나머지 민간 몫에 해당하는데서 돈을 나눠 가진 사람들은 바로 국힘 분들"이라고 목소리를 높였다.

이에 대해 진 전 교수는 원희룡 전 제주지사가 운영하는 '원희룡TV'를 통해 "이 지사가 (국감에서) 거짓말했다. 이 후보는 변호사 시절 (대장동을) 민간 개발하겠다고 공약 내세웠고 성남시가 적극 돕겠다고 했다"며 "국힘이 100% 공공개발을 막았다는 건 거짓말"이라고 말했다.

이어 "LH에서 하는 공공개발을 자기가 중단시킨 다음에 (대장동 민관합동개발이) 나갔다. 그런데 지금은 자기가 원래부터 공공개발을 하려고 했고, 그걸 반대한 게 국민의힘 쪽이었다고 거짓말을 한다"라고 지적했다.

한편 이날 국감에서는 '변호사비 대납 의혹'도 거론됐다.

김형동 국민의힘 의원은 이 지사를 향해 "최근 깨어 있는 시민연대에서 뇌물수수죄로 (이 지사를) 고발했다. 모 변호사가 이 후보 사모님을 위해 변호해주고 제3자인 기업으로부터 대가를 약속 혹은 지원받았다는 취지다"고 말했다.

이와 관련해 이 지사는 "5개 재판에 선임한 개인 변호사 4명과 법무법인 소속 변호사 6명, 그 외 사임한 법무법인 소속 변호사, 전직 민변(민주사회를 위한 변호사모임) 회장 3명 등에 모두 송금했다"며 "계좌추적에 동의하니 얼마든지 하라. 2억5000만원 정도 했다"고 밝혔다.

이어 "저는 변호사비를 다 지불했고 그 금액은 2억5000만원이 좀 넘는다. 대부분 사법연수원 동기, 법대 친구들 등"이라고 덧붙였다.

이에 대해 진 교수는 "저런 답변을 하면 변호사 선임과 관련된 모든 자료를 제출하라고 해서 확인이 들어가야 한다"며 "연수원 동기라서 할인을 해줬거나 무료로 하거나 했으면 전부 김영란법에 걸린다"고 강조했다.

나예은 기자 nye8707@asiae.co.kr