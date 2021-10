文대통령, 탄소중립 의지 강조…"실천·이행에 힘 모아야"

[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령이 2030년 온실가스 감축 목표를 2018년 대비 40%로 밝힌 가운데, 탄소중립 시나리오의 실천과 이행을 강조했다.

문 대통령은 18일 오후 서울 노들섬에서 열린 '2050 탄소중립위원회 제2차 전체회의'에서 "이제는 오늘 결정한 목표·시나리오를 제대로 실천하고 이행하는 것이 중요하다"며 이같이 밝혔다.

오늘 회의에서는 2050 탄소중립 시나리오(안)과 2030 온실가스 감축목표(NDC) 상향(안)이 의결됐다. 문 대통령은 "역사적인 발표를 했다"며 "탄소중립 선언 1년 만에 시나리오, NDC 상향목표를 결정한 건데, 과제의 어려움을 생각하면 짧은 기간 동안 속도 있게 목표를 만들어냈다"고 평가했다.

이어 "목표를 놓고 여전히 부족하다고 생각하는 분들, 또는 너무 과중한 목표라고 생각하는 분들도 있다"며 "의욕만 가지고 되는 것은 아니기 때문에 우리가 실천할 수 있는 계획을 세워야 한다는 그 두 가지 생각은 다를 바가 없다"고 덧붙였다.

문 대통령은 "오늘 만들어진 목표나 시나리오를 제대로 실천하고 이행해 나간다면, 앞으로 NDC 목표를 보다 상향할 수 있고, 탄소중립의 기간도 보다 단축해 나갈 수 있다"며 탄소중립위원회의 지속적인 역할을 당부했다.

또 탄소중립 관련 신기술이 얼마나 빨리 상용화되느나갸 목표의 성패가 될 수 있다며 정부와 기업, 과학기술계가 관련 기술 발전에 각별한 노력을 기울여 줄 것을 주문했으며, 한국의 갯벌·논 등이 가진 탄수흡수 능력의 계량화에도 각별한 노력을 당부했다.

이날 회의에서 김부겸 국무총리는 "우리가 결정한 부분이 사회 전체를 구조적으로 변화시키는 것이지만 피할 수 없는 길, 꼭 가야만 하는 길, 그리고 더 늦기 전에 해야만 하는 길이라는 것을 대한민국 국민들, 우리 공동체 구성원들이 이해하는 것이 중요하다"고 강조했다.

한편 문 대통령은 회의를 마친 후 맹꽁이 숲을 둘러보며, 김정빈 교수와 장환진 국립생태원 박사로부터 맹꽁이 숲의 개요와 맹꽁이 보존 노력, 맹꽁이 서식지의 보호가 탄소중립과 맞닿아 있다는 설명을 들었다. 문 대통령은 한반도의 맹꽁이 분포, 맹꽁이 존재의 확인 방법 등에 대해 질문했고, 어린이들로 이루어진 맹꽁이 서포터즈 사진을 보며, 맹꽁이 보존에 매진해 달라고 당부했다.

