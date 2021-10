'세계 1위 억만장자' 일론 머스크…기부에는 인색?

美 CNBC "게이츠·버핏, 기부 안했다면 순위 높았을 것"

[아시아경제 임주형 기자] 일론 머스크 테슬라 CEO가 빌 게이츠와 워런 버핏의 자산 가치를 합친 것보다 더 큰 규모의 자산을 보유해 '전세계 1위 부자'로 등극한 것으로 나타났다. 그러나 머스크 CEO는 다른 미국 부자들에 비해 상대적으로 기부에 인색하다는 비판을 받았다.

미국 금융 매체 '블룸버그'가 집계하는 억만장자 지수에 따르면, 17일(현지시간) 기준 머스크 CEO의 자산 가치는 2360억달러(약 279조원)를 기록, 세계 억만장자 가운데 압도적 1위를 차지한 것으로 드러났다.

머스크 CEO는 지난 2017년부터 지난 1월까지 세계 1위 억만장자 타이틀을 거머쥐고 있던 제프 베이조스 아마존 전 CEO를 큰 격차로 추월했다. 베이조스 전 CEO의 자산 가치는 약 1970억달러(약 233조원) 수준으로 알려졌다.

올해 들어 전기차 기업인 테슬라와 재사용 로켓 제조업체 스페이스X의 주가가 크게 상승하면서 머스크 CEO의 자산 가치도 높아진 것으로 추정된다. 머스크 CEO는 테슬라와 스페이스X의 주식 상당량을 보유하고 있다.

머스크 CEO는 과거 전세계 1위 억만장자였던 빌 게이츠와 세계적 투자자 워런 버핏의 자산을 전부 합친 것과 맞먹는 수준의 자산을 보유한 것으로 나타났다. 빌 게이츠는 1300억달러(약 153조원)로 세계 4위, 버핏은 1030억달러(약 121조원)로 세계 10위다. 두 사람의 자산 가치를 합하면 총 2330억달러로, 머스크보다 약 30억달러 가량 못 미치는 수준이다.

이와 관련, 머스크는 최근 자신의 트위터 계정에 "버핏은 중국 대신 테슬라에 투자를 했어야 했다. 하하"라고 농담을 건네기도 했다.

그러나 머스크 CEO는 게이츠, 버핏 두 부자에 비해 기부에 인색한 편이라는 지적도 나왔다. 미국 경제 전문 매체 'CNBC'는 게이츠와 버핏이 지난 수십년에 걸쳐 약 수백억달러 이상을 지출하며 기부를 한 것에 반해, 머스크 CEO는 기부와 관련해 별다른 행보를 보이지 않고 있다고 비판했다.

게이츠는 지난 2000년 부인인 멀린다 게이츠의 권유를 따라 '빌&멀린다 게이츠 재단'을 설립, 자선기부 및 연구지원 활동을 이어가고 있다. 게이츠 재단은 지난해 코로나19 위기 당시에도 여러 연구소에 기부하며 백신, 치료제 등의 개발을 지원했다.

버핏 또한 자신의 주식 중 상당량을 자선단체에 기부해 온 것으로 알려졌다. 그는 최근에도 41억달러(약 4조8600억원)가량을 기부하며 성명서에 "사회에 내 돈이 필요하지만 나는 그렇지 않다"고 밝힌 바 있다.

이를 두고 CNBC는 "게이츠와 버핏이 재산을 기부하지 않았다면 여전히 높은 순위를 유지하고 있었을 것"이라고 꼬집었다.

머스크가 기부 활동에 소극적이라는 비판을 받은 것은 어제오늘 일이 아니다.

이와 관련, 지난 1월 머스크는 트위터에 "비평적 피드백을 언제나 고맙게 생각한다"면서도 "현실에 실제 변화를 이끌어낼 수 있는 기부 방안에 대한 얘기는 환영하지만, 기부로 실질적인 변화를 내는 것은 보기보다 어렵다"고 말했다.

