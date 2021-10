박영수 특검 누가 추천했나 여여 '공방전'…'팩트체크' 결과는

이재명, 박영수 등 거론하며 '국민의힘 관련 인물' 주장

행안위, 팩트체크 결과 '국민의당'에서 추천한 것으로 확인

[아시아경제 나주석 기자] 대장동 개발 의혹과 관련해 의혹이 제기된 박영수 전 특별검사를 어느 당이 추천했는지가 경기도 국정감사에서 공방전이 벌였다. 더불어민주당 대선 후보인 이재명 경기도 지사는 박 전 특검 등을 열거하며 국민의힘 관련 인물이 관여한 사실이 드러났다고 지적하자, 국민의힘 측의 항의 끝에 행안위 차원의 ‘팩트체크’가 있었다.

18일 경기도청에서 열린 국회 행정안전위원회의 국정감사에서 이 후보는 대장동 개발 의혹과 관련해 "돈을 가진 자가 범인이 맞다"며 "그건 계좌를 추적하든지 자금을 추적하면 다 밝혀질 일이고, 지금까지 나온 결과로는 국민의힘"이라고 말했다. 그는 "왜 이쪽(국민의힘)이 많이 가져갔을까 생각해보면 저를 억압해서 민간개발을 강요해 반민반관의 개발을 이끈 쪽이 국민의힘이기 때문에 그쪽에 보상하는 게 상식적으로 맞다"고 주장했다.

이어 "명단 중에 곽상도 의원 아들이 50억원 받았고, 박 전 특검은 딸이 아파트 특별분양 받았고 퇴직금도 많이 받을 예정이라는 보도도 나왔다. 원유철 전 새누리당 원내대표도 감옥에 가니까 부인이 대신해서 고문료를 받았는데 부인이 뭘 대신했겠냐"며 "다 국민의힘 관련된 인물임이 드러났다"고 말했다. 그는 "저와 관련된 사람, 뇌물 받았다는 그 사람 외에는 없쟎냐"며 "민주당은 없지않냐"고 말했다.

이에 행안위 야당 간사 박완수 국민의힘 의원은 "언급하는 인물들은 국민의힘 당원이 아닌데 의도적으로 국민의힘을 갖다 붙이는 것은 위증"이라며 "박 전 특검은 야당이 추천한 특검"이라고 반박했다.

이와 관련해 서영교 행안위원장은 박 전 특검을 어느 당이 추천했는지 팩트체크를 진행했다. 이후 서 위원장은 "팩트체크 결과 박 전 특검은 박근혜 전 대통령이 야당이 추천한 특검 후보 중에 임명했는데, 그때 야당이었던 국민의당에서 추천한 것"이라며 "국민의당에서 추천한 것으로 팩트를 정리한다"고 말했다.

