▲이동희씨 별세. 유원하씨 부인상, 유한칠 경원 성남 경미씨 모친상, 이원수 허인(KB국민은행 은행장) 박제철씨 장모상, 사공미씨 시모상=대구가톨릭대학교 병원 장례식장 특2호실, 발인 19일 오전 7시(053-650-4444)

