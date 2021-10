남원시, 도시재생뉴딜아카데미 성과공유회 ‘성료’

[남원=아시아경제 호남취재본부 정영권 기자] 전북 남원시(시장 이환주)가 지난 17일 ‘도시재생뉴딜아카데미 성과공유회’를 성공리에 마무리했다.

18일 시에 따르면 이번 성과공유회는 남원시 도시재생건물 1호 빨간벽돌에서 코로나 시대에 발맞춰 방역 지침을 준수해 야외공간에서 행사가 진행됐다.

시민들과 함께한 이번 성과 공유회는 올해 하반기 도시재생뉴딜아카데미의 수업 진행사진들과 수강생 작품을 전시해 수업의 내용을 공유했다.

강좌별로 유리공예 공방 창업 교육과 정원사 양성교육에서는 수강생이 직접 진행하는 원데이클래스와, 카페창업교욕 수강생들의 카페메뉴 시음회를 실시했다.

성과공유회에 참여한 시민들은 유리공예 수강생들과 함께 스테인드글라스를 간단히 체험해 냉장고자석을 만들어보고, 마을정원사수업을 통해 역량을 키운 수강생의 지도에따라 직접 토문에 풍란을 심어보는 식재체험을하며 즐겼다.

도시재생사업의 청년이 직접 주도해 도심캠핑과 영화제를 접목해 진행된 ‘솔로없는영화제’의 폐막식이 있었으며 추운 날씨에도 불구하고 많은 시민들이 방문해 도시재생과 문화가 함께하는 주말을 즐겼다.

시 관계자는 “뉴딜아카데미와 주민공모사업을 통해 도시재생사업에 주민 참여 기회를 제공하고, 지역에 애착을 두고 꾸준히 활동하는 주민조직들의 역량 강화를 위해 최선을 다해 지원하겠다”고 말했다.

