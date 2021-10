경총, 민주노총 총파업에 "정부, 법·원칙에 따른 엄정 대처를"

민주노총, 오는 20일 총파업 강행예고

[아시아경제 유제훈 기자] 한국경영자총협회는 전국민주노동조합총연맹(민주노총)이 오는 20일 총파업을 강행키로 한 데 대해 "정부는 산업현장의 노사관계 안정을 위해 민주노총의 불법에 대해 법과 원칙에 따라 엄정하게 대처해야 한다"고 요구했다.

경총은 18일 성명서를 내고 "현재 경제가 어렵고 청년 구직난이 심화되는 가운데 민주노총은 책임있는 사회주체로서 더 이상 이념적 투쟁을 반복하는 구태를 버리고 경제회복에 함께 노력해 줄 것을 촉구한다"면서 이같이 밝혔다.

경총은 "코로나19 확산과 장기화에 따른 위기 속에서 많은 기업과 근로자들이 일터와 일자리를 지키기 위해 고통을 분담하고 있으나, 민주노총은 이에 동참하지 않고 일방적 요구사항을 주장하며 총파업을 강행한다는 계획"이라면서 "이런 이기적인 총파업에 공감한 국민을 없을 것"이라고 지적했다.

이어 경총은 "코로나19를 맞아 지난 1년8개월간 사회적·경제적 어려움을 겪은 가운데 이제는 국민적 노력과 백신접종률 제고로 '위드 코로나'를 기대할 수 있게 된 상황"이라며 "그러나 민주노총은 그간 정부의 집회금지 방침을 위반하면서 전국 각지에서 대규모 불법집회를 벌였고, 이런 상황에서 또 다시 불법집회를 개최하는 것은 일상으로의 회복을 바라는 국민적 기대를 또 저버리는 것"이라고 말했다.

경총은 또 정부에 "우리 경제의 회복을 위해선 산업 현장 노사관계의 안정이 필수적이나, 민주노총은 경제위기는 외면한 채 총파업과 불법집회를 감행한다는 계획을 굽히지 않고 있다"면서 "총파업 과정에서 발생하는 불법에 대해서 그에 상응하는 책임을 엄중이 물어 산업현장의 법치주의를 확립시켜야 할 것"이라고 당부했다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr