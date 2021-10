동서식품, ‘미떼 핫초코 민트초코’ 출시

[아시아경제 문혜원 기자] 동서식품은 따뜻한 핫초코가 생각나는 추운 계절을 앞두고 달콤한 코코아에 산뜻한 페퍼민트의 풍미를 더한 신제품 '미떼 핫초코 민트초코'를 출시한다고 18일 밝혔다.

신제품은 미떼 핫초코만의 달콤한 맛을 바탕으로 청량한 맛과 향의 페퍼민트가 조화롭게 어우러진 색다른 맛의 핫초코다. 코코아 분말과 천연 민트 향료를 적절히 배합해 평소 민트초코 맛을 선호하는 민트초코 마니아뿐만 아니라 특별한 맛의 핫초코를 즐기길 원하는 소비자들도 부담 없이 즐기기 좋다.

미떼 핫초코는 매년 찬바람이 불 때 생각나는 대표적인 음료로 달콤한 코코아와 부드러운 우유 거품의 맛있는 조화를 간편하게 즐길 수 있는 핫초코 제품이다. 신제품 출시로 ‘오리지날’, ‘마일드’, ‘티라미수’, ‘화이트초코’ 등 총 5종의 제품을 갖춰 소비자 선택의 폭을 한층 넓혔다.

동서식품은 이번 신제품 출시를 기념해 디지털 광고를 공개하고 온라인 이벤트와 제품 샘플링 등 다양한 온·오프라인 프로모션을 진행할 예정이다.

한편 미떼 핫초코 민트초코는 전국 할인점에서 10개입 기준 5800원에 판매된다.

