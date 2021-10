경찰청장, '민주노총 총파업' 대책회의 주재…"불법집회 엄정 대응"

가용 인원·장비 최대한 활용

집결 차단하고 사법조치…수사전담팀 편성

[아시아경제 이관주 기자] 이달 20일 전국민주노동조합총연맹(민주노총)이 총파업을 예고한 가운데 경찰이 거듭 자제를 요구하며 불법집회 강행 시 엄정 대응하겠다고 강조했다.

김창룡 경찰청장은 18일 오후 민주노총 총파업 관련 대책회의를 주재하고 "그동안 어렵게 지켜온 공동체의 방역체계를 한순간에 위험에 빠뜨리는 불법 행위에 대해 법과 원칙에 따라 엄정하게 대처해 나갈 방침"이라고 밝혔다.

김 청장은 "그간 정부에서 대규모 집회로 인한 코로나19 재확산을 우려해 집회를 자제하고 대화를 통한 문제해결을 수차례 요청했음에도 민주노총은 서울 도심권을 포함해 전국에서 대규모 불법집회 강행을 예고하고 있다"면서 "국민들의 인내와 노력 덕분에 단계적 일상 회복으로의 전환을 앞두고 있는 중차대한 시기에 대규모 집회로 인한 코로나19 재확산이 심각하게 우려된다"고 지적했다.

그러면서 김 청장은 현재 집회·행사가 금지돼 있는 서울 도심권 등에서의 대규모 불법집회에 대해 가용 경력·장비를 최대한 활용해 집결단계부터 제지·차단하고, 불시에 차단선 밖에서 집결하거나 신고된 인원을 초과해 방역수칙을 위반한 불법집회를 강행할 경우에도 집시법과 감염병예방법 등에 따라 해산절차 진행, 현행범 체포 등 엄정 대응할 것을 당부했다.

경찰청은 "지금이라도 공동체의 안전을 위협하는 불법집회 계획을 자진 철회해 줄 것을 요청드린다"며 "대규모 집회 강행에 따른 불법행위에 대해서는 수사전담팀을 편성해 신속하고 엄정하게 수사하고, 주동자는 끝까지 추적해 반드시 사법처리하겠다"고 강조했다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr