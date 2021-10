AK플라자 광명점, 가전제품 사전 예약 판매 시작

25일까지 사전 판매 프로모션 진행

[아시아경제 김유리 기자] 오는 29일 오픈 예정인 AK플라자 광명점은 결혼·이사 등으로 가전 제품을 구매하려는 소비자를 위해 사전 판매를 진행한다고 18일 밝혔다.

최근 코로나19로 재택 생활이 길어지고 있는 데다 결혼·이사철이 겹쳐 가전 제품을 알아보려는 소비자들이 늘고 있다. 가전 제품은 다른 장르보다 상품 가격대가 높아 가격 혜택에 따라 판매율이 민감하게 반응하는 경향이 있다. 오픈을 앞둔 대다수 백화점·쇼핑몰은 이점을 적극적으로 활용하기 위해 유명 가전 브랜드와 협력해 사전 판매 등 프로모션을 강화하는 추세다.

AK플라자 광명점은 오는 24일까지 국내 대표 가전 브랜드인 삼성전자·LG전자와 협력해 사전 판매 행사를 진행한다고 밝혔다. 다양한 사은품에 금액대별 추가 사은품을 준비했다. 행사를 기획한 AK플라자 광명점 관계자는 "가전 제품은 신규 오픈하는 점포에서 구매하는 것이 합리적"이라며 "프로모션 첫 주말 예비 부부 등 많은 고객이 방문했다"고 말했다.

한편 AK플라자 광명점은 4만6305㎡(약 1만4007평) 규모로 오는 27일 프리오픈을 거쳐 29일 정식 오픈한다. 홍대점, 기흥점, 세종점에 이어 AK플라자가 4번째로 선보이는 쇼핑몰로 지난 5월 AK플라자의 BI통합 계획 발표 이후 AK&이 아닌 AK플라자를 쇼핑몰 브랜드명으로 사용해 출점하는 첫번째 지점이다.

