韓 초고화질 방송콘텐츠 홍보의 장 열려…50만弗 국제공동제작 계약

[아시아경제 조슬기나 기자] 과학기술정보통신부는 지난 11~15일 세계 최대 영상콘텐츠 마켓인 ‘밉컴(MIPCOM) 2021’에서 국내 우수 방송콘텐츠의 해외진출을 위해 ‘한국 UHD 홍보관(Korea UHD Showcase 2021)’을 온라인으로 운영하고 수출상담회를 진행했다고 17일 밝혔다.

한국 초고화질 방송콘텐츠의 우수성을 전세계에 알리기 위해 마련된 온라인 홍보관에는 국내 방송·제작사 32개사의 UHD 콘텐츠 62편이 출품됐다. 올해는 신기술 융합형 콘텐츠를 포함함으로써 혼합현실(XR) 스튜디오와 같은 선도적인 제작기법과 AI 활용 등 새로운 시도로 해외 방송·제작 관계자들의 관심을 끌었다.

이번 행사를 통해 총 50만달러 규모의 콘텐츠 국제공동제작 계약이 체결됐다. 3개국 합작 웹드라마 '드림투게더'를 위해 말레이시아, 인도네시아 제작사에서 총 30만달러를 투자한다.

또한 MIPCOM의 주요 상영회 중 하나인 '프레시 TV(Fresh TV)' 포맷 분야에 출품작이 선정되는 성과를 거뒀다. 이번 수출상담회 기간 동안 총 134건(465만달러 규모)의 콘텐츠 투자·구매 상담이 진행됐다.

오용수 과기정통부 방송진흥정책관은 “해외시장에서 한국 방송콘텐츠의 위상이 나날이 높아지고 있다”면서 “신한류의 흐름이 차세대 방송콘텐츠 시장에서도 이어질 수 있도록 초고화질(UHD), 신기술 융합형 등 차세대 방송콘텐츠에 대한 지원을 지속 강화해 나가겠다”고 밝혔다.

한편, 과기정통부는 11월 첫째주 ‘2021 차세대 미디어 주간’에서 열리는 온라인 ‘차세대 미디어 네트워킹 데이’를 통해 해외 방송사·제작사 등을 초청하여 방송콘텐츠 해외진출 지원을 이어갈 예정이다.

