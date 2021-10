[위클리中企]엑스페론·아티프렌즈·코멕스

[아시아경제 김종화 기자] 엑스페론은 자회사인 무인기술 IT전문 기업 '두드림진'과 함께 업데이트된 무인 밴딩머신 전용 소프트웨어 중앙 관리 시스템을 런칭했다. 블록체인 기술 스타트업 아티프렌즈는 올리비아박 갤러리와 공동 출자해 '아티픽셀'을 설립, 대체 불가능 토큰(NFT) 오픈마켓 플랫폼 사업에 본격 진출했다. 50년 전통의 주방생활용품 기업 ㈜코멕스산업은 오늘 26일까지 가을맞이 '수납의 정석 기획전'을 진행한다.

엑스페론, 무인 밴딩머신 전용 시스템 '큐빙3.0' 공개

엑스페론은 자회사인 무인기술 IT전문 기업 두드림진과 함께 업데이트된 무인 밴딩머신 전용 소프트웨어 중앙 관리 시스템 '큐빙3.0'을 런칭했다고 밝혔다.

엑스페론과 두드림진은 지난 4월 무인 골프 판매 플랫폼 큐빙 프로젝트를 시작, 전국 스크린 골프장에서 골프용품 판매서비스를 시작으로 골프클럽과 대형마트, 영화관, 가스충전소 등 누적 1500개가 시장에서 운영 중이다. 이번 큐빙3.0 공개를 통해 무인플랫폼 전용 소프트웨어 런칭으로 완전 무인화를 향해 한발 더 다가섰다.

큐빙3.0은 전용 앱과 웹사이트를 통해 관리자는 언제 어디서든 무인 기기를 조율할 수 있다. 각 기기를 원격 제어해 물건을 움직이며, 판매설정, 가격변경의 간단한 설정부터 디스플레이 영상 스케쥴 편성, 강제 온오프, 그동안 밴딩머신의 한계라고 지적했던 원격으로 기기를 제어해 컴플레인 사항을 중앙에서 해결하는 솔루션 등 다양한 무인 전용 소프트웨어를 런칭했다.

현재 큐빙 3.0은 큐빙 플랫폼에는 업데이트가 적용되어 실질적으로 활용이 진행되고 있다. 또 큐빙의 뜨거운 관심에 힘입어 렌탈&구매 프로그램으로도 현재 활성화가 진행 중 이다.

김영준 엑스페론 대표는 "엑스페론과 두드림진의 기술을 바탕으로 자체 플랫폼 확장은 물론이며, 기술 협업, 플랫폼 판매 등 여러 사업을 통해 무인화 매장을 널리 확장시킬 계획"이라고 말했다.

아티프렌즈, NFT 오픈마켓 플랫폼 스타트업 '아티픽셀' 설립

블록체인 기술 스타트업 아티프렌즈가 올리비아박 갤러리와 공동 출자해 '아티픽셀'을 설립하고 NFT 오픈마켓 플랫폼 사업에 본격 진출한다. 대체 불가능 토큰(NFT) 오픈마켓 플랫폼 아티픽셀은 아티프렌즈와 올리비아박 갤러리가 공동 출자로 설립한 합작법인이다.

아티프렌즈와 올리비아박 갤러리의 공동 출자로 탄생한 아티픽셀은 판매자와 구매자에게 모두 열려 있는 NFT 오픈 마켓 플랫폼을 구축을 통해 국내 NFT거래 서비스의 혁신과 디지털 미술의 대중화를 이끌 계획이다.

아티픽셀은 NFT 경매를 통해 미술품, 보석, 수집품, 귀중품 등 경매 가능한 상품의 보관, 위탁판매, 사입판매와 중개업뿐만 아니라 인터넷 경매, 상품 중개, 판매 대행업, 메타버스 상품 중개, 판매 대행업 등을 영위한다. 메타버스와 같은 가상세계에서 미술품 NFT 거래를 통해 인테리어 공간을 제공하는 서비스도 출시할 예정이다.

아티프렌즈는 최근 실시간 3D 개발 플랫폼인 유니티(Unity)로부터 기술력을 검증받은 기업이다. 아티픽셀이 구축 예정인 NFT 오픈 마켓 플랫폼에는 아티프렌즈가 자체적으로 개발한 블록체인 엔진 '사슬'을 이용해 NFT 발행 및 관리 기술 제공하게 된다. 안정적인 서버 및 서비스 구현을 위해 웹사이트 프론트엔드, 백엔드 블록체인 기술이 적용된다.

이정우 아티프렌즈 대표는 "최근 NFT 열풍으로 디지털공간으로 갤러리들도 적극적으로 뛰어들고 있다"면서 "올리비아박 갤러리와 협력을 통해 가치있고 경쟁력있는 예술품들을 우선 확보해 판매자와 구매자에게 모두 열려있는 NFT 오픈마켓 플랫폼을 구현하기 위해 아티픽셀을 출범하게 됐다"고 전했다.

코멕스, 창립 50주년 기념 가을맞이 '수납의 정석 기획전' 진행

50년 전통의 주방생활용품 기업 ㈜코멕스산업이 오는 26일까지 코멕스 자사몰을 비롯한 다양한 온라인 쇼핑몰에서 가을맞이 '수납의 정석 기획전'을 진행한다고 밝혔다.

창립 50주년을 맞아 진행하는 이번 온라인 프로모션을 통해 코멕스는 캠핑용품부터 수납박스, 밀폐용기까지 캠핑 등이 활발한 가을 시즌에 수요가 높아지는 정리?수납 아이템을 최대 60% 할인된 가격으로 판매한다. 코멕스몰과 함께 네이버 스마트스토어, 종합몰 등에서도 동일 프로모션을 진행한다. 코멕스는 이번 가을 시즌부터 온라인몰을 통해 더욱 다양한 행사와 기획 상품을 선보여 보다 많은 소비자에게 혜택을 제공할 예정이다.

캠핑 필수템으로 떠오르고 있는 코멕스 '네오박스 폴딩 560'과 '폴딩 캠핑박스 56ℓ'는 가격 할인과 함께 화사한 지중해풍 디자인이 돋보이는 '틸리카스 양면도마 3P 세트'를 사은품으로 증정한다.

주방 정리 및 수납에 유용한 다채로운 밀폐용기 기획전도 마련됐다. 식재료별 특화된 용기로 주방 정리에 유용한 '건강한 하루 바이오킵스', 별도의 데이트 세팅 존이 있어 더욱 꼼꼼한 식재료 관리를 돕는 '데이킵스', 채반이 내장돼 식재료를 위생적으로 보관할 수 있는 '채반이 있는 싱싱보관용기'를 합리적인 가격으로 판매한다.

코멕스 관계자는 "50주년을 기념하며 나들이와 정리에 대한 수요가 높아지는 가을철에 맞춰 특별 할인 행사를 준비하게 됐다"면서 "이번 온라인 프로모션을 통해 캠핑 및 김장철에 유용하게 사용할 수 있는 다양한 코멕스 제품들을 장만해 기분 좋게 새로운 계절을 맞이하시길 바란다"고 전했다.

