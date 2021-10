코로나19 백신 접종 후 탈모 신고 240건…여성 신고자, 남성의 3배

아스트라제네카가 98건으로 신고 건수 가장 많아

[아시아경제 공병선 기자] 코로나19 백신 접종을 한 뒤 탈모 이상반응을 신고한 사례가 200건을 넘었다. 이 가운데 여성 신고자가 남성의 3배 가까이 많은 것으로 나타났다.

15일 국회 보건복지위원회 소속 강선우 더불어민주당 의원이 질병관리청으로부터 제출받은 자료에 따르면 이달 10일까지 접수된 이상반응 중 탈모 관련 신고는 240건인 것으로 확인됐다.

신고자 성별로 보면 여성은 172건으로 남성 68건보다 약 3배 많았다. 연령별로는 50대가 80건으로 가장 많았다. 이어 60대 54건, 40대 41건 순이었다.

백신별로는 아스트라제네카가 98건으로 가장 많았다. 이어 화이자 71건, 모더나 65건, 얀센 6건 순으로 탈모 이상반응이 나타났다.

강 의원은 “질병관리청은 백신과 이상반응 사이 인과관계를 명확히 규명해 국민들에게 설명해야 한다”며 “다양한 이상반응에 대한 모니터링도 강화해야 한다”고 강조했다.

질병관리청 관계자는 “백신접종과 탈모 이상반응 간 인과관계는 확인되지 않았다”며 “세계보건기구(WHO)나 미국 질병예방통제센터(CDC), 유럽의약품청(EMA)에도 관련 자료가 없으며 계속 모니터링을 하고 있다”고 말했다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr