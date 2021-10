[아시아경제 장세희 기자]15일 원·달러 환율이 1180원 초반에서 마감했다.

이날 서울 외환시장에서 달러 대비 원화 환율은 전날 종가보다 4.4원 내린 달러당 1182.4원에 거래를 마쳤다.

환율은 1200.4원까지 치솟았던 12일 이후 연속 하락세를 보이며 지난 사흘간 16.3원 떨어졌다.

