HDC현대산업개발 '대전 도안 센트럴 아이파크' 11월 분양

HDC현대산업개발은 대전광역시 도안2-1지구 준주거용지 C1블록, C4블록, C5블록에서 주거용 오피스텔 '대전 도안 센트럴 아이파크'를 11월 분양할 예정이라고 15일 밝혔다.

'대전 도안 센트럴 아이파크'는 지하 3층~지상 최고 26층, 5개 동, 전용 84㎡ 단일면적총 377실 규모다. 오피스텔은 4bay 중심으로 설계해 채광과 통풍을 극대화했으며, 수납력이 우수한 펜트리 등을 설치해 공간 활용도를 높일 예정이다. 블록에는 지하 1층~지상 3층 규모의 상업시설이 함께 들어선다.

단지가 들어서는 도안신도시는 대전시 서구 및 유성구 일원에 조성되는 택지개발사업으로, 지난 2012년 1단계 개발 사업을 완료했다. 도안 갑천지구 친수구역과 행정중심복합도시 배후도시로서 친환경 생태도시를 건설하는2, 3단계 개발 사업을 진행 중이다.

대전 도시철도 2호선 트램역(예정) 역세권인데다, 동서대로와 도안대로가 연접해 있어 대전 전 지역으로의 이동이 용이하다. 대전남부순환고속도로, 호남고속도로 등의 광역 교통망도 잘 갖춰져 있다.

홍도초와 대전도안고를 걸어서 통학할 수 있으며, 개교 예정인 대전복용유치원(예정), 대전복용초(예정), 서남4중(예정)도 인접해 있다.

단지에서 중심상업지구가 가깝고, 홈플러스, 롯데마트, 메가박스, 대전시립박물관 등의 다양한 쇼핑, 문화 시설도 가까운 거리에서 이용할 수 있다. 도안문화공원과 진잠천수변공원이 단지 바로 앞에 자리하고 있으며, 덜레기근린공원, 옥녀봉체육공원, 갑천호수공원(예정) 등도 인근에 있다.

대전 도안 센트럴 아이파크는 주거용 오피스텔로 만 19세 이상이면 누구나 청약통장 필요없이 전국에서 청약신청이 가능하다. 재당첨 제한과 실거주 의무도 없다. 일부(1,5블록)은 분양권 전매가 가능하다.

김동표 기자 letmein@asiae.co.kr