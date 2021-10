[2021 국감]이동걸 "대우건설 매각…적법 절차로 진행"

[아시아경제 김진호 기자] 이동걸 산업은행 회장은 15일 KDB인베스트먼트의 대우건설 매각과 관련한 논란에 대해 "적합한 절차 내에서 최대한 공정하고 객관적으로 진행됐다"고 밝혔다.

이 회장은 이날 국회 정무위원회 국정감사에서 출석해 '대우건설 매각'에 대한 여야 의원들의 질의에 이같이 답했다.

앞서 KDB인베스트먼트는 지난 7월 대우건설 주식 2억1093만1209주를 중흥그룹 컨소시엄에 매각하는 내용의 양해각서(MOU)를 체결했다. 매각가는 2조1000억원 규모다.

하지만 이를 두고 정치권과 시민단체 등은 '졸속 매각' 의혹을 지속적으로 제기하고 있다. 입찰가격과 계약 방식 때문이다. 당초 본입찰에서 중흥건설은 2조3000억원을 적어 냈는데 경쟁 업체보다 5000억원 가량 희망가가 높자 조정을 신청했고 KDB인베스트먼트는 수의계약을 통해 인수가를 2조1000억원으로 낮췄다.

통상 국가계약법에 따라 자산이 매각될 경우 공개경쟁입찰을 거쳐야 하는 산은이 2000억원 손해를 감수하는 계약을 체결해 특혜 매각 논란이 불거진 것이다.

이에 대해 이 회장은 "가격이 조정된 것은 중흥건설이 (증흥건설 인수 희망가가 훨씬 높다는) 언론 보도 이후 수정 제안을 해왔다"며 "KDB인베스트먼트 입장에서는 수정제안을 고려하던지 무효 처리해야 하는데 이를 감안해 조정된 것으로 생각된다"고 해명했다.

이어 "무효 처리를 하는게 불합리했다는 판단이 있었던 것으로 본다면 최대한의 매각가를 달성했다는 점에서 (대우건설 매각은) 성공적"이라고 덧붙였다.

