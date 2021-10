대웅제약, 중동 지역에 992억 규모 신약 공급 계약 체결

[아시아경제 박지환 기자] 대웅제약 대웅제약 069620 | 코스피 증권정보 현재가 140,000 전일대비 1,000 등락률 -0.71% 거래량 23,498 전일가 141,000 2021.10.15 10:46 장중(20분지연) 관련기사 [특징주] 해외 백신주 하락…삼바·셀트리온 5%·8%넘게 급락대웅, 탈모치료 주사제 'IVL3001' 호주 임상 1상 시험계획 승인대웅 美 파트너사, 6000만불 투자 유치… "내년 펙수프라잔 3상 돌입" close 은 아그라스 헬스케어와 위식도역류질환 신약 ‘펙수프라잔(Fexuprazan)’ 에 대한 중동 6개국(사우디아라비아, 아랍에미리트, 쿠웨이트, 바레인, 오만, 카타르) 수출 공급 계약을 체결했다고 15일 공시했다.

계약금은 992억원 규모이다. 대웅제약 측은 "현재 계약 국가의 허가를 받지 않은 단계로 현지 허가가 완료된 후에 수출이 진행될 수 있다"고 밝혔다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr