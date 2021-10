국가연구시설장비 활용 아이디어·홍보 콘텐츠 공모전

과기정통부, 15일부터 다음달 11일까지

[아시아경제 김봉수 기자] 과학기술정보통신부는 국가연구시설장비진흥센터와 함께 '2021년 국가연구시설장비 정책·제도 아이디어 및 ZEUS 홍보 콘텐츠 공모전'을 개최한다고 15일 밝혔다.

ZEUS(Zone for Equipment Utilization Service)는 국가연구시설·장비의 활용 극대화를 위해 필요한 정보를 체계화하고 모두가 편리하게 이용할 수 있도록 서비스를 제공하는 장비활용 종합포털 사이트다.

관심 있는 국민 누구나 참여할 수 있다. 연구현장에서 필요로 하는 시설·장비에 관한 정책, 제도, 사업, 서비스 등에 관한 아이디어, 홍보 콘텐츠 제작 등 두 부문이다. 이날부터 다음달 11일까지 온라인으로 진행된다. 작품의 완성도, 적정성, 창의성, 실현가능성 등을 종합적으로 심사한다. 자세한 사항은 과기정통부 또는 국가연구시설장비진흥센터(NFEC)를 통해 안내 받을 수 있다.

