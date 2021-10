LF 챔피온, MZ세대 겨냥한 골프 라인 국내 출시

[아시아경제 이승진 기자] 생활문화기업 LF가 국내 전개하는 브랜드 챔피온이 MZ세대(밀레니얼+Z세대) 젊은 골퍼를 겨냥한 골프 라인을 국내 출시한다고 15일 밝혔다.

올해 골프웨어 시장규모가 5조원 돌파하며 6년 전보다 2배 이상의 수치를 뛰어넘을 것으로 예상되는 가운데, 챔피온이 올해 가을·겨울 시즌부터 골프웨어 시장에 뛰어든다. 급성장하고 있는 골프웨어 시장에서 입지를 다지고 브랜드 상품 포트폴리오를 강화한다는 전략이다.

챔피온 골프 라인의 타깃 고객은 최근 골프 시장의 핵심 소비층으로 떠오른 MZ세대다. 골프의 대중화로 골프 진입 연령이 지속적으로 낮아지고 있을 뿐만 아니라 코로나19의 여파로 MZ세대 사이에서 골프가 해외여행의 강력한 대체제로 떠오른 가운데, 애슬레틱 감성의 새로운 골프웨어를 통해 일명 ‘골린이(골프+어린이)’의 취향을 공략할 계획이다.

챔피온은 라운딩과 패션 모두를 즐기고 싶은 이들을 위해 다양한 제품을 선보인다. 챔피온을 상징하는 ‘C’로고를 활용한 기본 폴로셔츠와 티셔츠부터 아노락과 리버서블 점퍼, 클럽헤드 커버 등 패션 및 액세서리 아이템을 다양하게 구성한다.

챔피온 골프 라인은 챔피온 국내 공식 온라인 스토어와 LF몰을 비롯해 무신사, 더카트골프 등 MZ세대 소비자들의 구매 성향에 최적화된 온라인 쇼핑 플랫폼을 중심으로 유통망을 전개한다. 11월 초까지 스웻트셔츠, 테이퍼드 팬츠 등 새로운 상품들을 지속해서 공개할 예정이다.

한편, LF는 2019년 챔피온의 아시아, 미국, 유럽 3개 모든 글로벌 라인 제품에 대한 공식 수입 및 유통 계약을 체결하고, 2020년 봄부터 온오프라인 유통망을 통해 브랜드를 국내 전개 중이다.

