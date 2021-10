포스코케미칼, '글로벌 메탈 어워즈' 라이징스타 수상

이차전지소재 등 미래형 사업구조로 전환, 성장 모델 제시하고 산업 발전 이끌어

[아시아경제 황윤주 기자] 포스코케미칼 포스코케미칼 003670 | 코스피 증권정보 현재가 161,500 전일대비 2,500 등락률 -1.52% 거래량 250,514 전일가 164,000 2021.10.15 11:20 장중(20분지연) 관련기사 포스코케미칼, 중소 협력기업 ESG 경영 지원포스코케미칼, 여수석유화학고와 배터리 산업 실무인력 양성‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제 close 이 세계 최대 정보 분석 기관으로부터 글로벌 소재 기업의 성장 모델로 인정받았다.

포스코케미칼은 14일(현지시각) 영국 런던에서 개최된 S&P 글로벌 플라츠(S&P Global Platts) 주관 '2021 글로벌 메탈 어워즈(Global Metals Awards)'에서 ‘라이징 스타’ 기업 부문에 선정됐다. 이는 포스코케미칼의 첫번째 해외 수상이다.

S&P 글로벌 플라츠는 원자재 및 에너지 분야의 세계 최대 정보 분석 기관으로, 신용평가기관 S&P Ratings, S&P500 지수를 운영하는 Dow Jones Indices 등을 보유한 글로벌 금융서비스 기업 S&P Global의 자회사다.

글로벌 메탈 어워즈는 2013년부터 전 세계 금속 소재 기업 중 리더십, 원료, 기술혁신, ESG(환경·사회·지배구조), 사회공헌 등 16개 영역에서 뛰어난 실적을 거둔 기업을 각 분야 전문가들이 평가해 선정해오고 있다. 이 중 '라이징스타' 부문은 새로운 사업 분야에서 괄목할 성과를 거둔 기업을 대상으로 재무 성장, 혁신성, 운영 효율성, 일자리 창출 등의 실적을 기준으로 선정한다.

포스코케미칼은 기존 내화물 등 산업기초소재에서 이차전지소재와 첨단화학소재로 사업분야를 확장해 글로벌 소재 기업의 성장 모델을 제시했으며, 다양한 신사업에 진출해 금속 및 소재 전후방 산업의 부가가치를 창출하고 발전을 이끌어 온 점을 높이 평가받았다.

S&P 글로벌 플라츠는 "포스코케미칼이 업계를 선도하는 사업 전략과 혁신적인 기술을 바탕으로 지속적으로 성장해왔고, 급성장하고 있는 이차전지 소재 산업 경쟁력 향상에도 기여하고 있다"고 수상 이유를 밝혔다.

포스코케미칼은 2011년 음극재 사업에 진출해 배터리 핵심소재의 국산화에 성공했고, 2019년에는 양극재 회사인 포스코ESM을 합병해 국내에서 유일하게 양·음극재를 함께 생산하는 회사가 되었다. 또한 전기차 시장의 성장에 선제적으로 대응하는 차세대 소재 개발, 글로벌 양산능력 확대 투자, 스마트 팩토리 구축 등을 통해 차별화된 경쟁력을 확보하고 시장 점유율을 높여 나가고 있다.

이를 통해 포스코케미칼은 이차전지소재사업에 진출한 지 10년이 되는 올해 2분기에 양·음극재 사업이 전체 매출의 44%를 차지하는 주력 사업으로 자리잡는 등 미래형 사업 구조로의 전환을 이뤄내고 수익 창출을 가속화하고 있다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr