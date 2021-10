한미 등 30개국, 랜섬웨어 대응 가상자산 세탁 차단 협력

[아시아경제 유인호 기자] 한국과 미국을 비롯 30여개국이 전 세계적으로 증가하는 랜섬웨어 공격에 대응하기 위해 비트코인과 같은 가상자산(가상화폐) 자금세탁을 차단하는 등 적극적인 국제 공조에 나서기로 했다.

외교부는 13∼14일 미 백악관 국가안전보장회의(NSC) 주관으로 열린 '랜섬웨어 대응 이니셔티브' 화상회의에서 이 같은 내용을 담은 공동선언문을 채택했다고 15일 밝혔다.

공동선언문에는 랜섬웨어 대가 지급과정에서의 가상자산 자금세탁 차단을 위한 규제·감독·조사 관련 협력이 명시됐다.

랜섬웨어를 활용하는 해커들은 가상화폐의 경우 출처를 알기 어렵고 수사망을 피하기 쉽다는 점을 고려해 이를 대가로 요구하는 경우가 많은 것을 고려한 것으로 보인다.

회의 참석자들은 랜섬웨어에 효과적으로 대응하기 위해선 사이버역량 강화와 민관 협력 증진, 법 집행 및 수사 과정의 국제 공조 등이 필요하다는 의견을 공통으로 제시했다고 외교부는 전했다.

한국 수석대표로 참석한 이충면 외교부 국제안보대사는 개회식 수석대표 발언을 통해 “정부는 유엔에서 '사이버공간의 책임 있는 국가 행동 증진을 위한 행동계획' 공동제안국으로 참여하는 등 안전하고 평화로운 사이버공간 구현에 적극 동참해 왔다”며 “이를 바탕으로 초 국경적 위협인 랜섬웨어 대응 국제 공조에도 적극 참여해 나갈 것”이라고 말했다.

