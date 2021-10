경기도, 한옥 보수비 최대 300만원 지원

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 도내 소규모 한옥의 보수비를 최대 300만원까지 지원한다.

도는 이달 15일부터 다음 달 15일까지 '한옥건축 소규모 수선 긴급지원 사업'을 추진하기로 하고 신청자를 모집한다고 밝혔다.

사업 대상은 총 공사비 600만원 이내 기와 훼손, 목재 노후화 등 소규모 긴급 보수를 필요로 하는 도내 한옥이다.

도는 총 6000만원을 편성해 최소 20건의 공사를 대상으로 공사비의 절반(최대 300만 원)을 도비로 직접 지원할 계획이다.

도는 조례에 따라 건축위원회의 심의를 통해 지원 여부 및 금액을 결정, 해당 한옥 보수의 준공 후 지원금을 지급한다.

도 관계자는 "일반 주택보다 비싼 유지관리비로 한옥 관리에 한계가 있는데, 한옥만의 아름다운 멋과 품격 보전을 위해 지원사업을 펼치기로 했다"고 전했다.

한옥건축 소규모 수선 긴급지원 사업은 경기도가 자체적으로 시행해 시군 관계없이 모든 도민이 신청할 수 있다.

