주먹·발로 여성 폭행당하는데...경찰·정치권 인사 피해자 '모른 척'

폭행 일어난 술자리에 경찰·정치권 인사 동석했지만 피해자 방치

[아시아경제 윤슬기 기자] 광주에서 40대 여성이 술자리에 동석한 재력가에게 무차별 폭행을 당하는 사건이 발생했지만 현장에 있었던 경찰과 정치권 인사 등이 피해자를 외면했다는 주장이 제기됐다.

14일 연합뉴스 보도에 따르면 지역 행사 기획이나 사회를 맡아 진행하는 여성 A(43)씨는 12일 저녁 선배의 권유로 광주 동구의 한 술자리에 동석했다가 한 재력가로부터 무차별 폭행을 당했다.

A씨는 재력가는 알 수 없는 이유로 화를 내더니 갑자기 폭력을 행사했다고 증언했다. A씨는 이 술자리에 건설업을 하는 재력가 B씨, 국회의원 특별보좌관 출신 사업가 C씨, 현직 경찰 간부 D씨 등이 함께했고 모두 친분이 있어 보였다고 말했다.

B씨는 이 자리에서 여당 유력 국회의원을 거론하면서 "성공하려면 줄을 잘 서야 한다" 등의 충고를 했으나 A씨는 귀담아듣지 않았다. 이윽고 B씨는 갑자기 자리를 박차고 일어나더니 A씨를 향해 주먹을 휘둘렀다. 이 장면은 술집 내부 폐쇄회로(CC)TV에 녹화됐다.

갑작스러운 공격에 놀란 A씨는 휴대전화로 신고를 하려 했는데, 밖으로 나갔던 B씨가 돌아와 2차 폭행을 저질렀다. 왼손과 오른손으로 얼굴을 때리고 발로 얼굴을 차거나 머리채를 붙잡고 얼굴을 때리는 무차별 폭행이 계속됐다.

현장에는 국회의원 특보 출신 사업가 C씨가 있었지만 B씨를 말리기만 할 뿐 A씨의 상태를 제대로 살피지 않은 것으로 드러났다. 술자리에 동석했던 경찰관 D씨는 바닥에 쓰러져 있는 A씨를 살펴보지도 않고 자신의 소지품을 챙겨 자리를 벗어나려는 모습을 보였다.

결국 B씨의 무차별 폭행은 신고를 받고 출동한 지구대 경찰관들이 현장에 도착하면서 끝났다.

B씨는 출동한 경찰관에게 "버릇이 없어 화가 나 폭행했다"라는 취지의 진술을 한 것으로 알려졌다.

이후 병원에 입원한 A씨는 폭행도 황당한 일인데 주변인들을 통해 합의를 압박받는 등 2차 피해를 받고 있다고 호소한다. A씨는 "힘(권력)이 있는 사람들이라서 그런지 몰라도 주변에서 합의를 종용하는 사람들이 연락해온다"라며 "전혀 버릇없는 일을 한 적이 없는데 폭행 책임을 나에게만 돌리고 있다"라고 말했다.

이어 그는 "폭행 당시 가해자 말고도 경찰관과 정치권 인사 등 다른 사람들이 함께 있었지만 제대로 말리지조차 않았다"라며 "폭행에 소극적으로 대응하거나 방치한 그들도 공범과 다를 바 없다"라고 덧붙였다.

한편 이와 관련해 C씨는 "과거 국회의원 사무실에서 근무한 적이 있을 뿐 그것과 전혀 상관없고 지금은 다른 일을 하고 있다"라며 "적극적으로 폭행을 말렸지만 경찰 신고 등 다른 일에 신경 쓰는 사이 추가 폭행이 발생하게 된 것"이라고 말했다. D씨도 "자리가 길어져 귀가하려던 찰나에 폭행이 발생했다"라며 "(폭행)상황이 마무리된 것 같아 귀가한 것"이라고 해명했다.

윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr