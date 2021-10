경남교육청, 원어민영어보조교사 워크숍 개최

이해와 소통의 행복한 영어교실을 위한 첫걸음

[아시아경제 영남취재본부 강새롬 기자] 경남도교육청은 14일 저 경력 원어민영어보조교사 100여명을 대상으로 워크숍을 실시했다고 밝혔다.

워크숍은 코로나19 상황을 고려해 1차, 2차로 나눠 경남교육청 교육정보원에서 각각 4시간 동안 진행됐다.

이번 워크숍에서는 배치 6개월 미만인 원어민영어 보조 교사들을 대상으로 한국의 교육제도와 문화 차이, 수업지도안 작성 및 영어 캠프 준비, 그리고 협력 교사와의 관계에 관한 내용을 주로 다뤘다.

경남교육청의 원어민영어보조교사 사업은 학생들의 국제적 역량을 기르기 위한 중요사업으로 채용부터 배치까지 검증을 거친 자격을 갖춘 원어민교사가 학교 현장에서 영어교육을 지원할 수 있도록 하고 있다.

홍정희 진로교육과장은 “워크숍을 통해 원어민영어 보조 교사들이 한국 학생들의 영어 의사소통 역량을 함양하는 데 도움을 주길 바란다”고 당부했다.

영남취재본부 강새롬 기자 renewed@asiae.co.kr