60주년 맞은 전경련, 사진전·기업가정신 포럼 개최

[아시아경제 우수연 기자]전국경제인연합회가 창립 60주년을 맞아 사진전 및 기업가 정신 포럼을 14일 개최했다.

이날 전경련은 전경련회관에서 창립 60주년 사진전 제막식 및 대한민국 기업가 정신 르네상스 포럼을 개최했다. 우선 사진전은 지금까지 한국경제를 만드는데 기여한 전경련의 역사와 기업인들의 발자취를 되새기고자 마련됐으며 이달 29일까지 전경련 회관 1층 로비에서 일반에 무료 공개된다.

제막식 행사에는 이준석 국민의힘 대표, 윤재옥 국회 정무위원장, 박대출 국회 환노위원장, 김준 경방 회장, 이영관 도레이첨단소재 회장, 엄대식 동아ST 회장, 금춘수 한화 부회장, 박근희 CJ 부회장 등 국회와 경제계 주요 인사들이 참석했다. 사진전에는 ▲60년대 시작 ▲70년대 도전 ▲80년대 도약 ▲90년대 극복 ▲2000년대 번영 ▲2010년대 혁신을 주제로 역대 주요 회장들과 기업인, 전경련 활동이 담긴 150점 가량의 전경련 보유 사진이 전시된다.

허창수 전경련 회장은 "당시 경제계의 열정과 치열함이 깃든 사진들이 미래에 대한 각오를 새롭게 다지는 계기가 될 것"이라며 "전경련은 기업가정신으로 무장한 기업인들의 산실인 만큼, 앞으로도 경제계의 자유로운 기업활동을 지원하고 부강한 대한민국을 만들기 위해 전력을 다하겠다"고 강조했다.

한편 이날 오후 2시 30분부터 진행된 '대한민국 기업가정신 르네상스 포럼'은 전경련, 한국경영학회, 벤처기업협회의 공동 주최로 마련됐다. 한국경제 새로운 60년을 빛낼 기업가정신에 대한 주제강연을 맡은 박영렬 한국경영학회 회장은 ▲창업과 한국의 경제 발전 ▲사내 기업가정신 ▲창업생태계 국제 비교 ▲뉴노멀 시대의 기업가정신 등 4개 부문에 대한 학회 차원의 최근 연구 결과를 발표했다.

박 회장은 우리나라 창업생태계 발전을 위해서는 중장기적으로 생계형 자영업자의 비중을 낮추고 노동시장 유연성을 높여야 한다고 강조했다. 숙박·요식업 등 특정 서비스 업종에 몰려 창업과 폐업이 반복되는 현상은 생산성 향상과 혁신을 가로막고 복지 재정 부담을 증가시킬 수 있다고 지적했다.

또한 이종 산업 간 융합이 더욱 활발해지고 있는 가운데, 이를 저해하는 규제의 철폐와 신규 비즈니스 모델에 대한 네거티브 방식의 규제 적용이 필요하다고 밝혔다. 과거 전통산업 기준으로 만들어진 각종 규제가 기업의 혁신 노력에 장애물로 작용할 수 있다고 언급했다.

특별 대담에서는 권태신 전경련 부회장 주재로 '기업가정신 르네상스를 위한 조건'에 대한 논의가 이어졌다. 전문가들은 기업활동을 위축시키는 각종 규제와 갈등의 완화와 더불어, 기업가정신 고취를 위한 교육이 중요하다는데 입을 모았다.

권 부회장은 "코로나19로 앞당겨진 기술 패러다임 변화에 대응하고 저성장을 해결하기 위해서는 기업가정신을 펼칠 수 있는 기업환경 조성이 시급하다"며 "정부와 국회는 기업인에게 족쇄가 되는 법안 개정이 절실한 시점임에도 오히려 경영자 처벌을 대폭 강화한 중대재해처벌법, 상법과 공정거래법, 노동법 등을 한꺼번에 통과시키는 등 역주행하고 있다"고 지적했다.

한정화 아산나눔재단 이사장은 "우리나라는 생계형 창업의 비중이 높고 기회형 창업의 비중이 낮다"고 평가하며 "혁신 스타트업과 기존 업계와의 갈등에 대해 정부가 기존 업체의 불만을 줄이면서도 혁신 스타트업의 활성화를 저해하지 않도록 중재자 역할을 잘해야 한다"고 강조했다.

조준희 한국소프트웨어산업협회장은 "정부는 비전공자나 업종전환 교육을 통해 적재적소에 IT 인재들이 진출할 수 있도록 환경을 조성해야 한다"며 "4차 산업혁명과 기술의 비약적인 발전으로 많은 벤처기업들이 탄생하고 있는데, 창업 전부터 체계화된 기업가정신 교육 프로그램을 경험토록 하는 환경 조성이 필요하다"고 말했다.

박영렬 한국경영학회 회장도 "최근 기업인들의 기업활동을 움츠리게 하는 각종 규제들이 만연하고 있는데, 기업가정신이 유감없이 발휘될 수 있도록 규제가 아니라 오히려 기업인들을 칭찬하는 문화가 조성돼야 한다"고 언급했다.

