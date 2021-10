중소기업 54% "주52시간 시행 어렵다"…조선업 근로자는 '투잡중'

중소기업·조선업 근로자 대상 주 52시간제 조사 실시

중기 절반 '구인난'으로 어려움…인건비 부담 느껴

"근로자 임금 감소해 투잡…정부 보완책 마련돼야"

[아시아경제 김보경 기자] 중소기업의 절반 이상은 주 52시간 근로시간제 시행이 여전히 힘든 것으로 나타났다. 또한 중소 조선업체 근로자의 76%는 임금 감소 등의 이유로 주 52시간제에 반대하는 것으로 조사됐다.

중소기업중앙회는 5~299인 중소기업 414곳과 중소 조선업체 근로자 171명을 대상으로 실시한 주 52시간제 관련 조사 결과를 14일 발표했다.

중소기업의 54.1%는 '주 52시간제 시행이 여전히 어렵다'고 응답했으며, 특히 제조업(64.8%)이 비제조업(35.9%)에 비해 어렵다는 비중이 높게 나타났다.

주 52시간제 시행이 어려운 이유로는 '구인난'이 52.2%로 주된 이유로 꼽혔다. 다음으로 '사전 주문 예측이 어려워 유연근무제 활용이 어려움(51.3%)' '추가 채용에 따른 인건비 부담(50.9%)' 등의 순으로 나타났다.

주 52시간제 대응방법과 관련해 '당초 근로시간이 주 52시간제 이내'라는 응답(35.0%)을 제외하고는 '탄력근로, 선택근로 등 유연근무제 도입'이 30.7%로 가장 높게 조사됐다.

이어 '추가인력 채용(18.6%)' '사전 근로계획 수립이 어려워 특별연장근로 인가제 활용(17.1%)' '8시간 추가연장근로제 활용(16.2%)' 등의 순으로 나타났다.

특히 5~29인 기업에서 '8시간 추가연장근로제 활용(40.9%)'이 가장 높게 나타났다. 30~49인 기업은 '탄력근로, 선택근로 등 유연근무제 도입 (37.7%)'이 주된 대응방법으로 꼽혔다.

이에 중기중앙회 측은 "올해부터 주 52시간제 적용을 받고 있는 50인 미만 기업들의 대다수가 아직 주 52시간을 초과하고 있다"며 "30인 미만 기업의 경우 한시적으로 운영 중인 8시간 추가연장근로제에 대한 의존도가 매우 높다는 점을 시사한다"고 분석했다.

정부 지원책으로 '추가인력 채용 시 인건비 지원(57.2%)' '기존인력 임금보전 비용 지원(57.2%)' 등의 순으로 필요하다고 응답해 많은 기업이 인건비에 부담을 느끼는 것으로 나타났다.

중소 조선업체 근로자 171명을 대상으로 조사를 실시한 결과, 근로자의 76.0%가 주52시간제 시행에 반대하는 것으로 나타났다.

시행에 반대하는 이유로는 '잔업 감소로 임금이 줄어들어 생계에 부정적 영향'이 96.9%로 가장 높게 조사됐다. 다음으로 '추가 채용 어려워 기존인력 노동강도 심화(43.1%)' '연장수당 감소 보전을 위한 투잡 생활로 전보다 워라밸 악화(40.8%)' 등의 순이었다.

주 52시간제 시행이 임금에 미치는 영향과 관련해 '감소했다'는 근로자의 비중은 91.8%로, 이들은 주 52시간제 시행 전에 비해 임금이 월 평균 65.8만원 감소했다고 응답했다.

이태희 중소기업중앙회 스마트일자리본부장은 "여전히 상당수 중소기업이 주 52시간제 시행에 어려움을 느끼고 있으며, 근로자들도 주 52시간제 시행으로 저녁 있는 삶을 누리기보다는 연장수당 감소분을 보전하기 위해 투잡(Two-job)을 뛰고 있다"고 전했다.

그는 "최소한 노사가 모두 원할 경우 더 일할 수 있도록 노사합의 기반 월 단위 연장근로제 도입, 특별연장근로 인가제 개선 등의 제도적 보완책이 하루빨리 마련돼야 한다"고 강조했다.

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr