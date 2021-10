금호석유그룹 아시아나CC, 올 가을 ‘ABC’ 업그레이드

골프장 접근성·조명·이동수단 등 업그레이드

금호석유화학그룹은 경기도 용인에 운영중인 아시아나CC가 가을 시즌을 맞아 시설 업그레이드를 앞두고 있다고 14일 밝혔다. 아시아나CC는 지난 4월 모회사 금호리조트가 금호석유화학그룹으로 편입됨에 따라 새로운 중장기 마스터플랜을 수립하고 시설 인프라와 고객 서비스 개선에 대한 활발한 투자를 전개해 왔다.

아시아나CC의 업그레이드는 ‘ABC’로 요약된다. 우선 골프장 진입로를 전면 보수하여 접근성(Accessibility)을 높였다. 영동고속도로 양지 IC 부근 진입로부터 아시아나CC를 통과해 위의 아시아나CC삼거리까지 이르는 3.7km 길이의 도로를 전면 재포장해 이용 고객들의 이동 편의성을 높였다.

또 골프장 조명을 교체해 조도(Brightness)를 높였다. 야간 라운딩 시 시야 확보가 용이하도록 아시아나CC 서(西)코스 주요 부분 20여개 폴(poll)에 설치된 100여개 이상의 조명을 교체했고, 광원으로는 상대적으로 낮은 전력으로 기존 대비 3배 이상의 조도를 구현하는 LED조명을 사용했다.

마지막으로 골프코스 내 이동수단인 5인승 카트(Cart) 60대 전량을 신형으로 교체하였다. 새롭게 도입된 카트는 향상된 출력과 배터리 성능으로 한번 충전 시 36홀 라운딩이 가능하다. 이 밖에도 회원들이 라운딩 시 변화를 체감할 수 있도록 코스환경 개선공사를 실시했다.

이와 더불어 아시아나CC는 골프 라운딩 품질을 좌우하는 캐디들의 업무 만족도 제고를 위해 캐디 기숙사를 리뉴얼을 완료해 오는 16일 재오픈을 앞두고 있다. 기숙사 리뉴얼에는 총 12억원이 투자되었다.

아시아나CC는 "금호석유화학그룹으로 인수된 이후 회사 재무 안정성이 대폭 호전됐고, 자금력에 기반한 시설투자가 안정적으로 진행되면서 외부 평가가 많이 개선되었다"며 "그 결과 지난 3월 5억4000만원이었던 아시아나CC 회원권 시세는 10월 9일 기준 8억 원으로 약 48% 상승했다"고 밝혔다. 아시아나CC는 현재 검토중인 투자가 본격 시행되면 그 가치는 더욱 상승할 것으로 전망하고 있다.

