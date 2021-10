서울시, 두바이 정보통신박람회서 스타트업 9개사 '투자유치·판로개척' 지원

중동 최대규모 ICT 전시회 두바이 GITEX에서 서울기업 전시관, 서울홍보관 운영

글로벌시장 경쟁력가진 서울 유망ICT기업 9개사 참가

[아시아경제 임철영 기자] 서울시가 전 세계 144개국에서 14만여명이 참관하는 중동 최대 규모의 ICT 전시회인 '두바이 정보통신박람회(GITEX)'에 서울 유망 ICT 스타트업 9개사 참가를 지원해 서울의 투자 매력 알리기에 나선다고 14일 밝혔다. 시는 'GITEX Future Stars'에서 서울기업관과 본 전시장에서 서울의 투자유치 환경을 알리는 서울시 홍보관을 운영한다.

우선 서울시는 GITEX Future Stars에 서울기업관을 조성해 서울시 유망 ICT기업 9개사의 기술력과 제품을 홍보한다. 또한 투자자 발굴, 판로 확보를 위해 1개 기업당 매일 3~4건의 수출상담 및 현지 네트워킹 기회를 제공한다.

참여기업은 인공지능, 헬스케어, IoT 등 각 분야별로 국내외 투자자의 추천을 받은 37개사 중에서 외부전문가의 심사를 통해 지난 6월 선정했다. 딥브레인AI, 노타, 다비오, 서울로보틱스, 스마일벤처스 엔씽, 루토닉스, 닷, 데이타커맨드 등 9개사다.

또한 GITEX 본 전시장에서 서울시 홍보관을 운영하여 한국과 서울의 투자 환경을 알리고 서울시 투자유치 정책을 소개하는 한편, 현지의 글로벌 투자자와 네트워킹을 진행하고 서울의 해외투자유치를 위한 잠재투자가를 적극 발굴할 계획이다.

배현숙 서울시 신성장산업기획관은 “중동시장은 오일머니를 바탕으로 한 풍부한 자금력을 보유하고 있으며 탈석유 시대에 대비해 ICT분야에 대한 국가적인 지원을 아끼지 않아 국내기업들에게는 무한한 가능성이 열린 지역”이라며, “이번 GITEX Future Stars 참가를 통해 서울기업들이 중동 지역에서 유의미한 글로벌 파트너를 발굴할 수 있기를 기대한다”고 말했다.

