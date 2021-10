CJ온스타일, 라이브커머스 최대 쇼핑 축제 '믿고보SHOW' 연다

[아시아경제 김유리 기자] CJ온스타일은 오는 18일부터 24일까지 라이브커머스 쇼핑 축제 '믿고보SHOW'를 실시한다고 14일 밝혔다. 적립금·할인 등을 통해 인기 신상품을 최대 혜택가로 구매할 수 있는 이번 행사는 연예인·유명인·쇼호스트 등이 특집 방송으로 꾸민다.

행사 기간 모든 방송에서 CJ온스타일이 최근 신설한 고객 질문 답변 메뉴를 이용할 수 있다. 방송 중 놓친 고객 질문을 한 곳에 모아 대답해줄 수 있는 메뉴다. 할인 쿠폰·최대 10%, 카드할인 10%, 적립금 등 각종 혜택이 모든 방송에 적용된다. 인기 연예인 출연으로 재미 요소를 더 높인 특집 방송도 있다.

방송 참여 고객은 채팅창으로 실시간 소통하며 쇼핑을 즐길 수 있다. 박명수, 이유리, 지소연·송재희 부부가 출연, 상품을 소개하고 판매할 예정이다. 20일 오후 9시 배우 이유리는 프리미엄 유기농 샴푸 '오블랑(eau Blanc)'을 '이유리 네고가'로 판매한다. 20일 오후 10시 개그맨 박명수는 가구 브랜드 '리바트'의 인기 쇼파 3종을 파격가로 판매한다. 19일 오전 11시 지소연·송재희 부부는 '머큐어 앰버서더 제주 숙박권'을 소개한다.

골프·뷰티·인테리어 등 각 분야별 SNS 인플루언서도 방송 출연 예정이다. 22일 오후 6시 골프 유튜버 심짱이 '탱크 샤프트'를, 22일 오전 11시 뷰티 유튜버 라뮤끄가 '에크멀 노모어 쿠션·팁스틱'을 선보인다. 핑시언니(19일 오후 10시), 레이디미미(21일 오후 9시), 이블리(22일 오전 9시)도 뷰티 제품 등을 소개한다.

CJ온스타일 대표 쇼호스트 방송도 준비됐다. 18일 오후 6시엔 쇼호스트 임세영이 애용하는 자연유래 성분 클렌징 브랜드 '파머시'가 최대 30% 할인가에 판매된다. 19일 오후 5시 쇼호스트 이민웅이 진행하는 '라코스테' 2021년 가을·겨울(FW) 신상품 방송에서는 헤비아우터 한정 수량을 최대 68%까지 할인된 가격에 판매할 예정이다. 주얼리 명가 '부쉐론'이 만든 향수 한정 수량도 15% 할인가로 18일 오후 5시 판매한다.

배진한 CJ온스타일 모바일라이브 담당 사업부장은 "10월 라이브쇼 개편 기념 역대 최대 라이브커머스 행사 '믿어보SHOW'에서 CJ온스타일의 차별화된 취향 상품·브랜드를 최고 조건으로 구매할 수 있다"며 "신설된 답변 기능으로 강화한 고객과의 쌍방향 소통 등도 경험해보길 바란다"고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr