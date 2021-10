청년활동 새 거점 '서울청년센터 서초오랑' 15일 개관

서울시 10번째 청년센터인 서초오랑 개관, 서초·강남 권역 가까이 고속터미널역 지하 위치

[아시아경제 임철영 기자] 서울시가 청년 맞춤형 정책과 서비스 제공을 위해 서초·강남 권역 대표 청년 공간인 ‘서울청년센터 서초오랑’을 15일 개관한다고 14일 밝혔다. ‘서울청년센터’는 청년의 생활권 가까이에서 청년이 필요로 하는 자원과 정보를 제공하는 서울시 청년공간이다.

‘서울청년센터’는 지난해 2월 금천, 관악을 시작으로 약 2년차에 접어들어 현재 서초까지 총 10개소를 운영 중이다. 지역 청년을 대상으로 하는 서울청년센터는 일대일 맞춤정보 종합상담, 소규모 그룹상담, 커뮤니티 프로그램, 지역특화 프로그램 등을 온·오프라인으로 운영하고 있다.

10월 개관하는 서초 청년센터는 3, 7, 9호선이 교차하는 교통의 요지 고속터미널역 지하에 위치해 있어 청년들이 쉽게 접근 가능하다. 만 19세부터 39세까지의 청년이라면 누구나 자유롭게 이용할 수 있으며, 서초청년센터 멤버십 가입 시 정기적 지역 정보 수신 등 더욱 다양한 혜택을 누릴 수 있다.

서초 청년센터에서는 취업·진로, 창업, 주거, 마음건강, 생활지원 등 전반적인 문제에 대한 종합상담을 지원한다. 또한 청년들의 사회진입을 돕기 위한 청년 관련 정보 및 지역 정보도 한눈에 볼 수 있도록 제공한다. 이 밖에 지속가능한 관계망 형성 지원, 청년 맞춤형 프로그램 등 커뮤니티 프로그램과 함께 지역특화 프로그램의 일환으로 ‘청년 커리어디자인 아카데미’를 기획해 청년들의 가장 큰 고민거리인 취업·진로 분야를 집중적으로 지원할 계획이다.

서울시 김철희 미래청년기획단장은 “코로나19라는 특수한 상황에 맞서 다방면으로 고군분투하고 있을 청년들이 필요한 정책정보를 얻고, 다채로운 프로그램에 참여할 수 있는 공간이 되길 바란다”고 말했다.

