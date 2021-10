포항시, 국내 최초 '배터리 리사이클링' 사업 본격 가동

이차전지 종합관리센터 준공 … 지역경제 활성화 디딤돌

[아시아경제 영남취재본부 이동국 기자] 포항시가 이차전지 종합관리센터를 준공, K-배터리 산업 발전의 중추 역할로 지속 가능한 배터리 중심도시로 향하는 발판을 구축했다.

지난 2019년 7월 '차세대 배터리 리사이클링' 규제자유특구에 지정된 포항시는 미래 이차전지 기술개발 제조 혁신 허브도시로서 위상을 정립하고 대한민국 최고의 배터리산업 선도도시로서의 주도권 확보에 나서고 있다.

포항시는 13일 블루밸리 국가산단에서 리사이클링 사업 첫 번째 결과물인 이차전지 종합관리센터 준공식을 갖고 본격 운영에 들어갔다.

이번에 준공된 이차전지 종합관리센터는 사업비 107억 원(도비27억원, 시비80억원)을 들여 2020년 12월 착공, 지상3층에 연면적 3549㎡ 규모로 배터리 보관동과 연구동, 신뢰성 평가동 등이 들어섰다.

이차전지 종합관리센터는 전기차 배터리 성능평가 및 종합관리 기술 연구 개발을 통해 이차전지 리사이클링 산업의 표준을 마련할 계획이다.

종합관리센터는 대구·경북권 사용후 배터리 거점수거센터의 역할을 수행하고 배터리 관련 스타트업과 중소기업에 저렴한 비용으로 사무공간을 임대해 신제품 개발을 유도하고, 다양한 배터리 사용 환경을 반영한 개방형 실험공간(Test-Bed)도 기업에게 제공한다.

포항시는 2년 연속 전국 우수특구로 선정된 성과를 바탕으로 이차전지 산업을 미래 신성장 동력 산업으로 육성하기 위해 에코프로, 포스코케미칼, GS건설 등 약 3조2000억원의 대규모 투자를 이끌어냈다.

지난 5월 환경부의 사용후 배터리 자원순환 클러스터 최적입지로 선정(국비공모, 500억 규모)됐고 블루밸리 국가산단 및 영일만 일반산단 내 연구지원단지와 기업집적단지를 구축할 예정이다.

이강덕 시장은 "지난 7년간 포항시가 산업구조 다변화를 위한 신성장산업 발굴 및 육성에 혼신의 힘을 기울인 결과 이차전지·바이오·수소 신산업에서의 가시적인 성과를 이뤘다"고 강조했다.

그러면서 "특히 이차전지 종합관리센터 준공으로 사용후 배터리산업 발전의 가속화는 물론 정부지원 연계로 이차전지 소재 기업 집적화 등 이차전지 산업 초격차 기반 구축으로 배터리산업 중심도시 도약에 매진하겠다"고 강조했다.

영남취재본부 이동국 기자 marisdy@asiae.co.kr