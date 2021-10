㈜삼부종합건설, 완주 봉동읍 희망나눔가게에 500만원 기탁

[완주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 삼부종합건설(대표이사 윤석)이 완주군 봉동읍 희망나눔가게 운영 1호 기부자가 됐다.

봉동읍은 ㈜삼부종합건설이 첫 번째 사랑나눔 기부금 500만원을 전달해왔다고 13일 밝혔다.

이번 전달식은 봉동희망나눔가게 개소를 앞두고 지역의 어려운 이웃을 위한 나눔문화 확산에 힘을 보태고자 마련됐다.

전달된 기부금은 희망나눔가게를 이용하는 수급자, 복지사각지대 등 취약계층이 필요한 물품을 구입하는데 사용할 계획이다.

봉동희망나눔가게는 오는 11월부터 운영될 예정으로, 기업, 단체, 개인 등 기부자의 후원으로 기초생활수급자 등 어려운 이웃이 1회 방문 시 2~3개 품목을 무료로 가져갈 수 있다.

윤석 대표이사는 “코로나19로 힘든 시기에 어려운 이웃들을 위해 운영되는 희망나눔가게를 위한 아름다운 동행에 참여하게 돼 뜻깊게 생각한다”며 “앞으로도 지속적인 나눔문화 확산과 지역사회와의 소통을 통한 사회공헌 활동에 앞장서겠다”고 말했다.

