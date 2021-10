EU, 에너지 가격 급등에 천연가스 공동구매 검토

[아시아경제 김수환 기자] 유럽연합(EU)이 급격한 에너지 가격 상승에 대한 대응책으로 천연가스의 '공동 구매'를 고려하고 있는 것으로 전해졌다.

가디언지는 12일(현지시간) EU 소식통을 인용해 EU 행정부 격인 집행위원회가 천연가스를 '전략적 비축' 물량으로 공동 구매하는 방안을 검토하고 있다고 보도했다.

EU가 코로나19 백신을 공동구매할 때처럼 회원국들의 자발적 참여 방식으로 진행될 것이라고 가디언지는 전했다.

코로나19 사태 이후 전 세계 에너지 수요가 급증하는 가운데, 현재 유럽 전역의 천연가스 지하 저장량은 지난 겨울 이후 최저치로 떨어졌다.

게다가 기후 변화로 풍력 발전마저 감소하고 있어 올해 들어 지난 9월까지 전기 도매 요금이 200% 넘게 오르는 등 유럽 전역에서 에너지 가격이 치솟고 있다.

이에 EU 집행위원회는 에너지 가격 급등에 대한 대응책 마련에 부심하고 있다.

EU 집행위원회의 카드리 심손 에너지 담당 집행위원은 지난 6일 프랑스 스트라스부르에서 열린 유럽의회 토론에서 "단기 대응 방안으로 EU법에 따라 회원국 정부는 에너지 빈곤 위험에 처한 시민에게 보조금 지급 등 선별적인 지원을 하고 에너지세를 감세할 수 있다"고 말했다.

그는 이어 "정책적 조치도 필요하다"며 올해 말까지 에너지 시장 개혁 방안을 제안하겠다고 밝혔다.

EU는 이번 천연가스 가격 급등의 배후로 러시아를 의심하고 있다. 독일과 러시아를 잇는 가스관인 '노르트 스트림-2' 승인을 압박하기 위해 가스 시장에서 공급을 제한했다는 것이다.

이에 대해 세르게이 라브로프 러시아 외무부 장관은 BBC와의 인터뷰에서 러시아 국영 가스 기업 가스프롬이 시장 안정화를 위해 예비분까지 뽑아내고 있다며 인위적인 공급 제한 의혹을 부인했다.

EU는 오는 21∼22일 벨기에 브뤼셀에서 열리는 EU 정상회의에서 에너지 가격 급등 문제 등을 의제로 올릴 예정이지만 국가마다 입장이 다른 상황이다.

프랑스나 스페인은 천연가스 공동 구매를 비롯한 에너지 시장 개혁안 마련에 찬성하고 있다.

반면 헝가리의 오르반 빅토르 헝가리 총리는 유럽의 기후 정책에 근본적인 문제가 있다고 본다.

2050년까지 탄소 중립을 목표로 하는 EU의 기후변화 로드맵인 '그린 딜' 정책이 에너지 가격 급등을 야기하고 있다는 것이다.

오르반 총리는 현지 라디오에 나와 프란스 티메르만스 EU 기후 담당 집행위원이 유럽인들이 높은 에너지 가격에 위협받도록 만들고 있다며 "EU의 규제를 철회하고 EU의 비상 자금이 동원돼야 한다는 데 체코, 폴란드와 의견을 모았다"고 말했다.

심손 집행위원은 이와 관련, "에너지 가격 상승은 우리의 기후 정책에 영향을 주지 않는다"며 "'그린 딜' 정책만이 유럽 에너지 문제에 지속가능한 해결책을 제공할 것"이라고 강조했다.

김수환 기자 ksh2054@asiae.co.kr