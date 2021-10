지스트, 고효율 친환경 태양광 수소 생산 기술 개발

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 지스트(광주과학기술원) 신소재공학부 이광희·이상한 교수 연구팀은 유기금속 할라이드 페로브스카이트 태양전지에 나노구조의 이황화몰리브덴 촉매를 결합하여 값비싼 백금 없이도 효율적인 수소 생산이 가능한 기술을 선보였다고 13일 밝혔다.

페로브스카이트를 이용한 광전기화학 물분해는 페로브스카이트 물질 자체가 수분에 취약하여 높은 안정성이 보장되지 않으며, 현재까지 높은 효율을 보이는 페로브스카이트 광전극은 모두 값비싼 백금 촉매, 보호층, 그리고 페로브스카이트가 결합한 형태로 이로 인한 비용 문제가 상용화에 걸림돌이 되고 있다.

연구팀은 이를 위해 대표적인 물리적 증착 방법인 펄스드 레이저 증착법을 이용하여 대표적인 백금 대체 수소 생성 반응용 촉매 중 하나인 이황화 몰리브덴(MoS2)을 페로브스카이트 보호층(티타늄 포일) 위에 제작하였다.

연구팀이 개발한 페로브스카이트 광전극은 MoS2의 높은 안정성과 효율 덕분에 기존의 백금 촉매의 쉬운 박리현상으로 인한 광전극의 빠른 초기 성능 저하를 성공적으로 방지하였고 현재까지 보고된 페로브스카이트 광전극 중에 최장의 안정성인 120시간의 안정성과 최고 효율인 11.07%의 반쪽전지효율을 달성하였다.

이상한 교수는 “본 연구 성과는 값비싼 백금 촉매 없이도 고효율, 고안정성의 페로브스카이트 기반 광전극의 제작이 가능함을 제시했다는데 가장 큰 의의가 있다”면서 “향후 친환경 수소생산 기술의 실용화를 앞당기는데 기여할 것으로 기대된다”고 말했다.

