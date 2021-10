[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 동명대 대학일자리센터는 재학생 400여명을 대상으로 2021학년도 2학기 취업캠프를 열었다.

지난 5일 시작한 취업캠프는 오는 15일까지 아쿠아펠리스호텔에서 열린다.

대학 측은 서류전형과 면접전형, 채용패턴 등을 알려주는 특강을 진행하고 있다.

참가자 전원에 서류 첨삭과 컨설팅 등 시간을 갖고, 취업역량 강화와 사회진출에 동기부여 하는 프로그램을 가동 중이다.

재학생 총 400여명이 참석한 가운데 IN코칭연구소 이주영 원장, 한국인재개발원 박상준 원장 및 김영태 강사, 김대영 강사 등이 특강을 펼쳤다.

대학일자리센터는 학과·전공역량별 메타버스&줌 취업특강, 하이브리드 면접코칭 등 다양한 진로·취업 프로그램을 가동할 계획이다.

