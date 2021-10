제주항공 "나홀로 1인 여행객 증가 추세"

[아시아경제 이동우 기자] 코로나19 사태로 1인 여행을 선호하는 나홀로 여행족이 늘고 있다는 결과가 나왔다.

13일 제주항공에 따르면 올해 1월부터 8월까지 국내선 탑승객 추이를 분석한 결과 전체 탑승객 417만명 중 35%(146만명)가 1인 탑승객으로 나타났다.

이는 지난해 같은 기간 265만명의 국내선 이용객 중 31.4%인 83만명이 혼자 여행하는 1인 탑승객 이었던 것과 비교했을 때 1인 탑승객의 비율은 3.6% 포인트 증가한 것이다.

다만 이 결과는 1인 단독으로 항공권을 예약하고 발권해 탑승했을 때 ‘1인 탑승객’으로 분류한 것으로, 함께 여행하는 동반자와 별도로 예약을 하는 경우도 포함될 수 있어 실제 ‘1인 여행객’ 수와 는 다소 차이가 있을 수 있다.

한국관광공사가 지난 6월 발간한 ‘2020년 국민여행조사’ 결과에서도 이 같은 추세가 나타난다. 조사 결과 2020년 국내 관광 여행을 할 때 혼자 여행하는 이른바 ‘혼행족’위 비중은 4.8%로, 동반자와 여행하는 형태가 95.2%로 여전히 압도적이지만 나홀로 여행족의 비중은 매년 증가하고 있다.

2018년부터 2020년까지 최근 3개년 간 1인 여행객 비중은 2018년 2.5%, 2019년 4.1%, 2020년 4.8%로 조사됐다. 관광 여행 평균 동반자 수도 2018년 4.9명, 2019년 4.3명, 2020년 3.2명으로 점차 줄고 있는 것으로 나타났다.

제주항공은 이처럼 1인 탑승객 수가 늘어난 것에 대해 지속되는 코로나19 거리두기 지침으로 인한 단체여행의 어려움, 시간과 목적지의 구애를 받지않고 떠날 수 있는 1인 여행의 특징이라고 설명했다.

제주항공 관계자는 "우리나라 전체 가구 중 1인 가구 수가 40% 이상을 차지하는 등 1인 세대의 생활 방식이 경제와 문화 등 전반에 걸쳐 변화를 만들 것으로 예상한다"며 "이들을 대상으로 하는 다양한 마케팅 활동을 통해 다양한 여행의 즐거움을 선사하겠다"고 말했다.

