1.4조 vs 2.3조…LG와 GM 리콜 비용 발표 다른 이유

GM, 2분기 배터리 전량 교체 비용으로 총 2조3000억원 반영

합의 후 신규 모델 배터리는 선별 교체…당초 예상보다 총액 ↓

LG 1조4000억원 부담…GM, 최대 1200억원만 지출키로

[아시아경제 황윤주 기자] 1조4000억원? 2조3000억원?

전기차 쉐보레 볼트 화재와 관련 미국 제너럴모터스(GM)와 LG측이 리콜 비용에 대한 합의를 끝냈지만, 각 사가 밝힌 금액이 서로 달라 그 배경에 관심이 쏠리고 있다.

13일 외신에 따르면 GM은 12일(현지시간) 쉐보레 볼트 전기차(EV) 화재 위험 리콜과 관련해 LG로부터 최대 19억 달러(약 2조2733억원)를 배상(환입)받기로 했다고 밝혔다. 이는 전날 LG에너지솔루션이 밝힌 합의금(1조4256억원)보다 8000억원 이상 많은 금액이다.

이에 대해 LG측은 충당금을 각 사 기준에 따라 서로 다르게 책정하면서 나온 결과라고 설명했다. LG그룹은 구형 전수교체와 신형 선별교체를 기준으로 1조4000억원의 충당금을 책정했지만, GM은 이번 합의로 충당금 부담 의무가 해소됨에 따라 기존에 설정했던 2조원대의 충당금을 환입한 개념으로 발표했다는 의미다.

앞서 GM은 지난 2분기에 쉐보레 볼트 리콜 금액 2조3000억원(20억 달러)을 책정한 바 있다. 양사는 그동안 이 금액을 기준으로 합의금을 조율해 왔는데, 이 과정에서 기존 배터리는 전량 교체하지만, 신규 모델의 경우 시스템 업그레이드를 거쳐 문제가 있는 배터리만 교체하기로 최종 합의해 리콜 비용이 당초 예상 금액(2조3000억원)에서 약 8000억원 낮아진 1조6000억원으로 조정됐다. 즉 최근에 생산한 배터리에 대해서는 시스템 업그레이드를 진행하고, 문제가 생기는 배터리만 교체한다는 의미다. 신규 모델 기준은 정확히 알려지지 않았으나 2020년 이후 생산한 배터리로 전해졌다.

또 전체 리콜 비용 중 1200억원(1억달러)은 GM측이 부담하기로 하면서 LG 부담액은 최종 1조4000억원대에 결정됐다. LG에너지솔루션 관계자는 "초기 생산 분은 모듈과 팩 전수 교체, 최근 생산 분은 소프트웨어를 활용해 모듈 선별 교체를 진행할 예정이다"면서 "추가로 리콜 비용이 늘어날 가능성은 제한적이다"라고 말했다.

LG측이 리콜 비용을 예상보다 낮은 수준으로 합의하면서 LG에너지솔루션은 기업공개(IPO) 동력을 다시 마련하게 됐다. 충당금 규모가 1조원 중반대로 낮아졌고, LG전자와 절반씩 부담하기로 합의한 덕분에 기업가치(밸류에이션) 하락을 일정 부분 방어할 수 있게 된 덕분이다.

LG에너지솔루션은 합의 결과와 함께 "리콜 조치에 대한 제반 사항이 합의됨에 따라 일시적으로 보류됐던 IPO 절차를 속개하겠다"고 밝혔다. LG에너지솔루션은 지난 6월 한국거래소에 상장 예비심사를 청구했으나 이번 배터리 화재로 절차를 보류한 상태다. 예비심사를 통과할 경우 이르면 12월 말, 늦어도 2월에 IPO가 가능하다.

다만 업계와 시장에서는 추가 비용 발생 가능성을 완전히 배제하기 어렵다는 의견도 나온다. 신규 배터리 모델을 탑재한 전기차의 ‘선별 교체’ 결정에 소비자의 반발 가능성도 존재하기 때문이다. 무엇보다 업계와 시장에서는 시스템 업그레이드 후 추가 화재 가능성을 가장 우려하고 있다.

자동차업계 관계자는 "LG에너지솔루션이 지난 4월 배터리 화재 발생 후 충당금을 반영하지 않고 배터리 운영 시스템(BMS) 업그레이드를 진행하는 것으로 GM과 이야기했지만 다시 화재가 발생했다"며 "이 때문에 GM이 전량 리콜이라는 초강수를 내놓았기에 리스크가 완전히 사라졌다고 보기는 어렵다"고 말했다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr