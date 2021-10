LG전자, 마이크로 LED 디스플레이 신기술로 대통령상 수상

[아시아경제 정현진 기자] LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 120,500 전일대비 3,500 등락률 -2.82% 거래량 547,939 전일가 124,000 2021.10.13 11:13 장중(20분지연) 관련기사 LG전자, '대한민국 에너지대전'서 친환경 기술력 선봬[클릭 e종목] “LG전자, 3분기 기점으로 GM 볼트 리콜 불확실성 해소”LG전자, 사상 최대 분기 매출에도…발목 잡은 'GM 리콜 충당금'(종합) close 가 자발광 방식의 차세대 디스플레이 가운데 하나인 마이크로 LED 분야 신기술로 대통령상을 수상했다고 13일 밝혔다.

LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 120,500 전일대비 3,500 등락률 -2.82% 거래량 547,939 전일가 124,000 2021.10.13 11:13 장중(20분지연) 관련기사 LG전자, '대한민국 에너지대전'서 친환경 기술력 선봬[클릭 e종목] “LG전자, 3분기 기점으로 GM 볼트 리콜 불확실성 해소”LG전자, 사상 최대 분기 매출에도…발목 잡은 'GM 리콜 충당금'(종합) close 는 경기도 고양시 킨텍스에서 이날부터 사흘간 열리는 '2021 국제 광융합 엑스포'에서 마이크로 LED 디스플레이 분야 혁신 기술로 최고상에 해당하는 대통령상을 받았다. 이 기술은 LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 120,500 전일대비 3,500 등락률 -2.82% 거래량 547,939 전일가 124,000 2021.10.13 11:13 장중(20분지연) 관련기사 LG전자, '대한민국 에너지대전'서 친환경 기술력 선봬[클릭 e종목] “LG전자, 3분기 기점으로 GM 볼트 리콜 불확실성 해소”LG전자, 사상 최대 분기 매출에도…발목 잡은 'GM 리콜 충당금'(종합) close ID사업부, CTO부문 소재기술센터, 생산기술원과 LG디스플레이가 협업해 공동 개발했다.

마이크로 LED는 초소형 LED 소자가 개별적으로 스스로 빛을 내며 화소 역할을 하는 자발광 방식 차세대 디스플레이로 밝고 선명한 화질과 넓은 시야각이 장점으로 꼽힌다. LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 120,500 전일대비 3,500 등락률 -2.82% 거래량 547,939 전일가 124,000 2021.10.13 11:13 장중(20분지연) 관련기사 LG전자, '대한민국 에너지대전'서 친환경 기술력 선봬[클릭 e종목] “LG전자, 3분기 기점으로 GM 볼트 리콜 불확실성 해소”LG전자, 사상 최대 분기 매출에도…발목 잡은 'GM 리콜 충당금'(종합) close 는 디스플레이의 개별 화소를 각각 제어하는 역할을 하는 박막트랜지스터(TFT) 방식을 적용한 마이크로 LED 디스플레이 기술의 우수성을 인정받았다고 설명했다.

이 기술은 기존 인쇄회로기판(PCB) 방식보다 한 차원 높은 기술로 평가받는다. 동일한 크기 화면에 고해상도를 구현하기가 쉽고 사용하는 소재의 특성상 빛 반사가 적어 블랙 표현에도 유리하다. LED 화소를 개별 제어하기 때문에 화질과 발광 효율이 뛰어나고 테두리가 없는 베젤리스 디자인의 모듈러 방식이라 캐비닛(LED 사이니지의 기본 구성단위)을 이어 붙이기만 하면 원하는 크기로 확장도 가능하다.

LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 120,500 전일대비 3,500 등락률 -2.82% 거래량 547,939 전일가 124,000 2021.10.13 11:13 장중(20분지연) 관련기사 LG전자, '대한민국 에너지대전'서 친환경 기술력 선봬[클릭 e종목] “LG전자, 3분기 기점으로 GM 볼트 리콜 불확실성 해소”LG전자, 사상 최대 분기 매출에도…발목 잡은 'GM 리콜 충당금'(종합) close 는 지난해 독자 기술로 개발한 마이크로 LED 사이니지 'LG 매그니트'를 글로벌 시장에 출시한 바 있다.

LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 120,500 전일대비 3,500 등락률 -2.82% 거래량 547,939 전일가 124,000 2021.10.13 11:13 장중(20분지연) 관련기사 LG전자, '대한민국 에너지대전'서 친환경 기술력 선봬[클릭 e종목] “LG전자, 3분기 기점으로 GM 볼트 리콜 불확실성 해소”LG전자, 사상 최대 분기 매출에도…발목 잡은 'GM 리콜 충당금'(종합) close ID사업부장 백기문 전무는 "차별화된 기술 리더십을 기반으로 한계를 뛰어넘는 혁신 제품을 지속 선보이며 상업용 디스플레이 시장을 선도할 것"이라고 말했다.

한편, 국제 광융합 엑스포는 산업통상자원부, LED산업포럼, 대한무역투자진흥공사가 공동 주최하는 행사로 ▲LED&OLED 및 반도체 소재·부품·장비 ▲디스플레이와 사이니지 제품 및 기술 ▲광융합 신기술 등을 포함해 총 6개 분야의 전시가 진행된다. 올해는 총 200여개 회사가 참가했다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr