[2021 국감]코로나19 이후 살인·폭력 등 외국인 '5대 중대범죄' 급감

서울·경기지역 집중

박재호 의원 "국내 입국규모 감소 영향"

[아시아경제 이관주 기자] 코로나19 확산 이후 외국인에 의한 살인·강도 등 '5대 중대범죄'가 감소한 것으로 나타났다.

13일 국회 행정안전위원회 소속 박재호 더불어민주당 의원이 경찰청에서 제출받은 '2018년 이후 전국 경찰청별 외국인 5대 중대범죄 발생현황' 자료에 따르면 외국인에 의한 살인사건은 265건, 강도는 240건, 폭력은 2만9492건이 각각 발생했다.

2018년 85건이었던 살인은 올해 1~6월 17건 발생해 절반 이하로 줄었다. 강도는 2019년 최고 85건이었으나 올해는 6월까지 29건에 그쳤다. 가장 많이 발생한 폭력사건은 2019년 9141건이었는데 올해 3040건으로 감소했다.

외국인 중대범죄가 가장 많이 발생하는 곳은 서울과 경기남부였다. 살인은 서울과 경기남부에서 전체 48.6%인 129건이 발생했고, 폭력의 경우 66.7%인 1만9683건이 서울과 경기에서 일어났다.

박 의원은 "외국인의 국내 입국 규모가 급감한 것이 원인인 것 같다"며 "코로나19 이후 국민 모두가 힘든 시기를 보내고 있는 만큼 '위드코로나' 이후에도 범죄 감소가 지속될 수 있도록 경찰의 노력이 더 필요하다"고 강조했다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr