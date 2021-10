"오징어 게임은 청불인데?" 7살 아이가 그린 그림 '아동학대' 논란

"본인 아이를 '아동학대'한 구독자와 그대로 올린 유튜버...심각한 '아동 학대'" 문제 제기

[아시아경제 김소영 기자] 한 유명 유튜버가 자신의 유튜브 채널의 섬네일(미리 보기 이미지)에 공개한 7살 아이가 그린 그림이 아동학대 논란에 휩싸였다. 아이가 그린 장면이 '청소년 관람 불가'로 분류된 넷플릭스 오리지널 시리즈 '오징어 게임'의 한 장면인 것으로 추정되면서 파장이 일고 있다.

지난 10일 온라인 커뮤니티 보배드림에 '유명 유튜버의 7살짜리 구독자 선물'이라는 제목의 글이 올라왔다.

작성자는 "한 유명 유튜버 영상의 섬네일(미리 보기 이미지) 캡처본"이라며 "7살 아이가 그렸다고 한다. 엄마는 그걸 자랑스럽게 해당 유튜버에게 전했을 거고 그 멍청한 유튜버는 또 자랑스럽게 섬네일에 올렸을 것"이라고 말했다.

이어 "'오징어 게임'을 보신 분들은 잘 알겠지만 그림을 잘 보면 첫 번째 게임 '무궁화꽃이 피었습니다'가 묘사돼있다"며 "맨 왼쪽의 큰 여자아이 손에 무언가 들려있는데 총으로 보인다. 그 옆에 세모가 그려진 작은 사람과 누워있는 사람(사망자) 등이 보인다"고 그림을 설명했다.

그러면서 "오징어게임의 시청연령은 청소년 관람불가인데 7살 아이가 아주 정확하게 첫 번째 게임을 묘사한 것으로 보아 정말 본 게 맞는 것 같다"며 "단순히 들은 이야기나 언론에 나오는 내용으로 저 그림을 그리지는 않았을 것"이라고 지적했다.

그는 "저 유튜버는 어린이집 앞에서 '아동학대 근절'을 외치면서도 1인 시위를 하곤 하는데 본인이 무슨 짓을 하는지 모르는 주특기를 가지고 있다"며 유튜버의 행동에 문제를 제기했다.

작성자는 "저 유튜버 구독자는 7살짜리 딸에게 청소년 관람 불가인 '오징어 게임'을 보여주며 응원의 그림을 그리라고 시킨 걸로 보인다. 그걸 또 아무 생각 없는 유튜버는 좋다고 섬네일에 올릴 정도니 아주 그냥 환상의 콜라보레이션"이라고 강하게 비판했다.

끝으로 A씨는 "생각 없는 유튜버는 썸네일을 그대로 올렸다. 이 그림이야말로 진짜 심각한 '아동 학대'가 아닐까 생각된다"며 "모순적이다. 아동 학대 근절을 외치는 유튜버의 구독자가 본인 아이를 '아동학대' 하는 짓을 하고 문제가 있는 그림을 유튜브 채널에 올릴 수 있다니 이젠 더 이상 놀랍지도 않다"라고 목소리를 높였다.

이 사연을 접한 누리꾼들은 "요즘 애들 좀비물도 그렇고 다 본다", "청불 아닌가? 저걸 아이가 보게 한 부모가 가장 문제다", "아이도 시청권이 있지만 연령이 제한된 엄연한 성인용 영상을 같이 본 건 아동학대다", "요즘 하도 난리라 우리 애들도 궁금해 한다. 참 걱정이다", "사실 부모도 규제가 어렵다. 유뷰트 같은 거 보면서 대충 알게 됐을수도 있다" 등 갑론을박을 벌이고 있다.

