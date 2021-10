성남시민들, 법원에 화천대유·천화동인1∼3호 '회사 해산명령' 신청

[아시아경제 김형민 기자] 경기도 성남시민들이 대장동 개발 특혜 의혹의 정점으로 지목된 화천대유자산관리(화천대유)와 관계사 천화동인 1∼3호의 회사 해산을 명령해 달라고 법원에 신청했다.

이호선 변호사는 12일 성남시민 박모씨 등 6명을 대리해 화천대유와 천화동인 1∼3호에 대한 회사해산명령을 수원지법에 신청했다.

이 변호사는 "상법 176조는 '회사의 설립목적이 불법한 것인 때'를 회사해산명령 사유의 하나로 들고 있다"며 "사건 회사들은 적법한 투자와 부동산 개발을 목적으로 설립된 것이 아니라 불법·부정한 거래를 통해 사익을 편취한 것이 명백해 마땅히 해산돼야 한다"고 주장했다.

이어 "천화동인 1∼3호는 주소지를 화천대유와 같은 곳에 두고 있고 영업을 위한 시설이나 인력은 갖고 있지 않다"며 "한 것이라고는 거액의 이익을 배당받는데 법인 통장을 사용한 것이 전부여서 해산 사유인 '영업 불개시 내지 휴지'에도 해당한다"고 덧붙였다.

또한 "성남시민인 신청인들이 '이해관계인'에 해당하지 않는다고 해도 신청 원인을 살펴서 법원 직권으로 해산 명령을 내려달라"며 "법원이 이를 주저한다면 부패와 범죄의 창궐을 사법부가 방치하는 것이나 다름 없을 것"이라고 했다.

이 변호사는 이번 신청에 이어 서울에 위치한 천화동인 4∼7호에 대한 회사해산명령 신청도 서울중앙지법에 낼 계획이다.

한편 이 변호사는 지난달 성남시민 박모씨 등 9명을 대리해 대장동 개발을 위한 특수목적법인(SPC) '성남의뜰'을 상대로 배당결의 무효확인 청구 소송을 냈다.

