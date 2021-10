‘망고장학금’을 아세요? … 전국체전 개최도시 경북 구미시 찾아 1500만원 쾌척한 망고장학위

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] ‘망고장학금’을 아세요?

지난 9일 오후 1시 경북 구미시청 4층 강당에서 구미시에 사는 필리핀 다문화가정 자녀 30여명이 장학금 총 1500만원을 받았다.

이 장학금을 전달한 이는 ‘필리핀 망고장학위원회’이다.

구미시에선 제102회 전국체전이 열리고 있고, 이날 장학위원회는 올해 전국체전 개최 도시를 찾았다.

필리핀 망고장학금은 매년 전국체전이 개최되는 도시에 거주하는 필리핀 다문화가정의 자녀들에게 지급한다. 대한민국에 대한 자긍심을 갖게 만들고 다문화가정의 자녀들이 힘을 내 꿈을 키워가도록 돕는 사업이다.

2013년 제94회 인천 전국체전부터 시작됐다. 재필리핀대한체육회를 중심으로 뜻을 모아 모두 166명에게 장학금을 지급해왔다.

2016년에는 필리핀 망고장학위원회가 결성돼 체계적으로 ‘망고장학금’을 운영하는 사업을 하고 있다.

장세용 구미시장은 “필리핀 재외동포들의 정성을 모아 구미시에 뜻깊은 장학사업을 펼쳐준 윤만영 회장과 망고장학위원회 관계자, 필리핀 재외동포들에게 감사의 마음을 전한다”고 말했다.

장 시장은 “다양한 문화적 언어적 배경을 가진 다문화 아동들이 큰 격려와 응원을 받았다”며 “구미시도 다문화가정 아동들이 차별 없도록 든든한 후원자가 되겠다”고 했다.

