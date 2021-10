장성민, 윤석열에 관심 표명 "정권교체 위한 더 큰 대안"

홍준표 캠프에서도 러브콜 받았지만

윤석열 회동 후 '공정' 의지 확인

[아시아경제 박준이 기자] 국민의힘 예비 경선에 참여했던 장성민 전 의원이 현재 국민의힘 경선 후보인 윤석열 전 검찰총장에 대해 "정권교체를 위한 더 큰 대안이라고 생각한다"며 깊은 관심을 표명했다.

장 전 의원은 12일 아시아경제와의 통화에서 "정권교체를 가장 확실하게 해낼 수 있는 후보를 지지할 것이다"며 이같이 밝혔다.

그는 앞서 유력 후보인 윤 전 총장과 홍준표 국민의힘 의원으로부터 여러 차례 '러브콜'을 받았지만 최근 윤 전 총장 쪽으로 마음이 기운 것으로 보인다. 그는 앞서 지난 9일 윤 전 총장과 오찬 회동을 가진 바 있으며 회동 전에도 여러 차례 직접 통화를 한 것으로 알려졌다.

장 전 의원은 "홍 의원 캠프 쪽에서도 여러 차례 연락을 해오면서 공동선대위원장도 제안하고 했지만 윤 전 총장을 직접 만나 보니 시대 정신인 공정의 가치에 대한 의지가 강해 보였고, 정권 교체 후 '대장동 이재명 게이트'와 같은 부패 정치를 막기 위한 공정 국가 수립에 대한 신념이 강해 보였다"고 설명했다.

또 "인간적으로도 선하고 매우 겸손했으며 배움에 대한 지적 호기심이 많아 보였다"고 평가했다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr