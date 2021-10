‘2021 외국인 유학생 채용박람회’가 12일 서울 강남구 세텍(SETEC) 3전시실에서 열렸다. 외국인 유학생들이 채용 정보를 보고 있다. /문호남 기자 munonam@

