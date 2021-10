KB증권, 해외선물 수수료 할인 및 현금 지급 이벤트

추첨 통해 10인에게 100만원 지급

[아시아경제 이민우 기자] KB증권이 해외선물을 거래하는 고객에게 수수료를 할인하고 현금을 지급하는 행사를 진행한다.

KB증권은 오는 12월10일까지 해외선물 '할인 수수료 + 캐쉬 증정' 행사를 진행한다고 12일 밝혔다. 이를 통해 이전에 제공했던 신규고객 수수료 할인 혜택 뿐에 더해 현금 증정 혜택까지 제공한다.

현금 증정의 경우 전체 거래 고객을 대상으로 행사 기간 내 누적 거래 계약수 5000 계약 이상을 달성한 고객 10명에게 추첨해 100만원을 지급한다. 또한 행사 기간 약 9주간 매주 주간 거래 계약수 100 계약 이상을 달성하신 고객 10명을 추첨해 10만원을 지급한다. 두 혜택은 중복 당첨될 수 있다. 다만 계약수 산정시 마이크로 상품 1계약은 0.1계약으로 환산 적용된다. 제세공과금 22%는 고객 부담이다.

할인 수수료 행사는 신규 고객 및 지난해 12월31일 이후 거래가 없었던 장기 미거래 고객이 대상이다. 미국 시카고상품거래소(CME) 주요 마이크로 상품과 일반 및 미니 해외선물상품에 대해 온라인 수수료를 신청일로부터 3개월 간 할인하는 내용이다.

적용되는 할인 수수료는 마이크로 상품인 Micro Nasdaq 100 (MNQ), Micro S&P 500 (MES), Micro EUR/USD (M6E)등은 계약당 0.75달러, 미니 상품인 E-mini Nasdaq 100 (NQ), E-mini S&P 500 (ES), E-mini Dow $5 (YM)등은 계약당 2.50달러다. 또한 1계약 이상 거래시 선착순 100명에 한하여 3만원 상당의 커피 기프티콘도 제공된다. 추가 행사 적용 상품 및 자세한 내용은 KB증권 홈페이지에서 확인이 가능하다.

이홍구 KB증권 WM총괄본부장은 "앞으로도 고객 중심의 해외투자 서비스를 통해 해외 시장에 대한 고객 접근성을 높여나가기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr