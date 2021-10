수원시, 학자금 대출이자 지원…29일까지 접수

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기 수원시가 이달 29일까지 '2021 대학생 학자금 대출이자 지원' 참여 대학생을 모집한다.

지원 대상은 한국장학재단에서 2017년도 이후 학자금(등록금ㆍ생활비) 대출을 받은, 대출 당시 소득분위 8분위 이하 대학 재(휴)학생이다.

현재 학생 본인이 수원시에 주민등록이 돼 있어야 한다.

세 자녀 이상 다자녀 가구 학생은 소득분위와 관계없이 지원받을 수 있다. 기존에 학자금 대출이자를 지원받은 사람도 재신청할 수 있다.

졸업생, 대학원생, 다른 지자체 학자금 대출이자 지원 사업 선정자, 경기도 2021년 하반기 대학생 학자금 대출이자 지원 사업 선정자, 대출 완납자는 지원 대상에서 제외된다.

중도상환이자, 2016년도 이전 대출 이자는 지원받을 수 없다.

지원 금액은 2017년도 이후 대출금의 2021년 상반기(1월 1일~6월 30일) 발생 이자다.

지원은 한국장학재단 대출금 상환방식으로 오는 12월 중 이뤄진다. 지원 대상으로 선정된 대학생에게는 문자 메시지로 통보한다.

관련 사항은 수원시 홈페이지를 참조하면 된다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr