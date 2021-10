세븐일레븐, 세탁·주방세제 리필 판매하는 '그린필박스' 첫선

롯데알미늄·플랜드비뉴와 함께 자판기 형태 친환경 리필 스테이션 시범운영

[아시아경제 조인경 기자] 세븐일레븐이 롯데알미늄, 플랜드비뉴와 함께 자판기 형태의 친환경 리필 스테이션 '그린필박스(GreenFill Box)'를 운영하기 시작했다고 12일 밝혔다.

그린필박스는 개인 리필 용기에 세제 등을 충전해 구매하는 방식으로 운영된다. 세탁세제와 섬유유연제, 주방세제 등 식물성 원료로 만든 친환경 세제 브랜드 '에코띠끄' 상품 3종을 판매한다. 두 가지(300㎖·500㎖) 용량을 선택해 구매할 수 있으며, 정상가보다 20% 할인된 금액에 판매한다. 500㎖ 기준으로 세탁세제는 3800원, 섬유유연제와 주방세제는 각각 2800원, 4080원이다.

리필은 재사용이 가능한 용기를 사용하면 된다. 자판기 특성상 높이 21㎝ 이하, 350㎖ 이상 담을 수 있는 용기면 사용할 수 있다. 재사용·재활용이 가능한 리필 전용용기를 1000원에 따로 구매할 수도 있다.

세븐일레븐은 일상에서 많은 플라스틱 쓰레기가 배출되고 있는 리빙케어 제품을 가까운 편의점에서 리필해 이용할 수 있도록 하기 위해 이번 서비스를 도입하게 됐다. 서울 용산구에 위치한 세븐일레븐 산천점에서 리필 스테이션을 시범 운영한 뒤 서비스 점포를 순차적으로 확대할 계획이다.

노형균 세븐일레븐 비식품팀 담당MD는 "리필 스테이션을 활용하면 일상 속 플라스틱 사용량을 줄이고 환경 보호에 쉽게 동참할 수 있다"며 "환경에 대한 소비자 의식이 크게 높아진 만큼 앞으로 다양한 방면에서 친환경 소비를 실천할 수 있도록 상품과 서비스 개발에 앞장서겠다"고 말했다.

