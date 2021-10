LGD, 디스플레이 소재·부품 협력사 초청 '테크포럼' 개최

12~15일 온라인 행사

미래기술 개발 협력·상호 신뢰 강화 계획

[아시아경제 김흥순 기자] LG디스플레이 LG디스플레이 034220 | 코스피 증권정보 현재가 17,900 전일대비 50 등락률 -0.28% 거래량 1,891,946 전일가 17,950 2021.10.08 15:30 장마감 관련기사 아이씨디, LG디스플레이와 233억 규모 장비 공급 계약구광모號, 미래기술 글로벌 협력 강화…'이노베이션 카운슬' 외연 넓힌다 '디스플레이의 날' LGD 최형석 부사장, 은탑산업훈장 받아 close 는 12~15일 머크, UDC, 동진쎄미켐 등 디스플레이 소재·부품 각 분야에서 세계 최고의 경쟁력을 갖춘 국내외 주요 협력사 23개사를 초청해 온라인으로 '2021 테크포럼'을 개최한다고 11일 밝혔다.

LG디스플레이 LG디스플레이 034220 | 코스피 증권정보 현재가 17,900 전일대비 50 등락률 -0.28% 거래량 1,891,946 전일가 17,950 2021.10.08 15:30 장마감 관련기사 아이씨디, LG디스플레이와 233억 규모 장비 공급 계약구광모號, 미래기술 글로벌 협력 강화…'이노베이션 카운슬' 외연 넓힌다 '디스플레이의 날' LGD 최형석 부사장, 은탑산업훈장 받아 close 는 올해로 10회째를 맞이한 이번 테크포럼에서 코로나19 이후 디스플레이의 변화와 진화, 제품 경쟁력 확보, 기술 혁신을 위한 연구개발(R&D) 전략과 비전 등을 소개하고 주요 협력사들과 함께 성공할 수 있는 체계를 구축해 나갈 방침이다.

특히 대형 유기발광다이오드(OLED)와 플라스틱올레드(P-OLED) 중장기 기술 로드맵, 미래 디스플레이 R&D 전략 등을 공유하며 주요 협력사와 미래핵심기술 관련 파트너십을 더욱 공고히 할 계획이다.

이번 테크포럼은 코로나19로 인해 비대면 온라인 방식으로 진행된다. LG디스플레이 LG디스플레이 034220 | 코스피 증권정보 현재가 17,900 전일대비 50 등락률 -0.28% 거래량 1,891,946 전일가 17,950 2021.10.08 15:30 장마감 관련기사 아이씨디, LG디스플레이와 233억 규모 장비 공급 계약구광모號, 미래기술 글로벌 협력 강화…'이노베이션 카운슬' 외연 넓힌다 '디스플레이의 날' LGD 최형석 부사장, 은탑산업훈장 받아 close 는 테크포럼 기간 중 '테크포럼 웹진'을 발행해 주요 협력사들의 글로벌 제조경쟁력 강화에 도움을 제공할 예정이다.

윤수영 LG디스플레이 LG디스플레이 034220 | 코스피 증권정보 현재가 17,900 전일대비 50 등락률 -0.28% 거래량 1,891,946 전일가 17,950 2021.10.08 15:30 장마감 관련기사 아이씨디, LG디스플레이와 233억 규모 장비 공급 계약구광모號, 미래기술 글로벌 협력 강화…'이노베이션 카운슬' 외연 넓힌다 '디스플레이의 날' LGD 최형석 부사장, 은탑산업훈장 받아 close 최고기술책임자(CTO) 전무는 "한계를 뛰어넘는 기술과 디자인 혁신에 디스플레이의 미래가 있다"며 "주요 협력사들과 R&D 경쟁력을 강화하고 함께 성장하는 선순환 교류와 전략적 협력관계를 더욱 굳건히 구축해 나가겠다"고 말했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr